News Alberto e Charlene di Monaco taccagni: nessun dono per Re Carlo | Svelato il motivo Di Didi Kera - 15

I regnanti monegaschi non hanno fatto alcun tipo di regalo per l’incoronazione del sovrano inglese, ma c’è un motivo preciso.

Dopo diverso tempo di assenza dalle scene pubbliche, Charlene di Monaco ha finalmente ripreso a partecipare agli eventi mondani assieme a suo marito Alberto. In occasione dell’incoronazione di Re Carlo III, avvenuta lo scorso 6 maggio, la coppia ha attirato su di sé molti sguardi e riflettori per via di due motivi ben distinti tra loro.

Il primo è sicuramente la loro presenza e la scelta del look che hanno sfoggiano in quel giorno così importante per la storia dei regnanti. Lui si è presentato indossando la divisa di Stato monegasca e lei ha rubato la scena grazie al suo portamento ed alla sua eleganza, indossando un vestito color crema abbinato ad un cappello ed una giacca dello stesso colore.

L’altro motivo per il quale Alberto e Charlene di Monaco hanno attirato su di sé l’attenzione dei media è che la coppia si è presentata all’incoronazione del sovrano inglese senza regalo. Ma Alberto stesso ha poi dato una spiegazione per tale mancanza. I due regnanti monegaschi si sono presentati in pubblico molto uniti, invalidando le ipotesi di una loro crisi.

Inoltre, c’è chi, nel vederli di nuovo insieme così affiatati, ha pensato che Charlene fosse di nuovo incinta. Questa ipotesi è stata supportata anche dalla scelta dell’outfit della donna, molto comodo e pratico, che evidenzia il suo fisico morbido ed arrotondato. Tuttavia, per il momento non ci sono state dichiarazioni in merito.

La presenza di Alberto e Charlene all’incoronazione di Re Carlo III

In occasione dell’evento più importante nella vita di Re Carlo, ovvero la sua incoronazione, Alberto e Charlene di Monaco hanno attirato molti flash e riflettori su loro stessi. I due, infatti, si sono mostrati in pubblico molto uniti, ma sempre composti, regalando ai fotografi una loro sfilata di coppia.

Mentre raggiungevano Westminster Abbey, Alberto e Charlene di Monaco si sono mostrati innamorati ed affiatati, sovvertendo l’opinione pubblica di una loro possibile crisi. Tuttavia, la coppia è entrata in un nuovo vortice di gossip: si sono presentati senza dono per il Re.

Perché Alberto e Charlene di Monaco non hanno fatto un regalo a Re Carlo III

A dare una spiegazione del perché i due regnanti monegaschi non hanno portato nessun tipo di dono a Re Carlo III è stato lo stesso Alberto. Durante il corso di un’intervista per la rubrica del podcast Right Royal Podcast!, Alberto di Monaco ha così spiegato la loro mancanza: “Purtroppo il protocollo non ci permette di portare un regalo”.

Non portare nessun tipo di dono a Re Carlo III è imposto dall’etichetta reale; perciò, Alberto e Charlene di Monaco non hanno fatto una strabiliante gaffe a presentarsi a mani nude. Anzi, si sono mostrati in maniera impeccabile secondo le regole della monarchia.