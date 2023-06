News Corinne Clery alza le mani su una famosissima collega | Tutto viene ripreso Di Ambra Ferri - 13

Corinne Clery in una confessione inedita ammette di aver fatto a botte con un altro volto noto di Mediaset per via di un uomo.

Dopo anni dall’accaduto, l’attrice francese ha confessato di aver sbagliato e di essersi pentita del suo comportamento. La rissa con la celebre collega avvenne sotto gli occhi di tutti e fece scalpore.

Non è mai bello vedere due persone picchiarsi. Figuriamoci se questo avviene per via di un uomo. Corinne Clery dopo molto tempo ha ammesso di aver perso il controllo, ma cosa aveva scatenato la sua rabbia? Ecco come sono andate le cose.

Naufraga dell’Isola dei Famosi 2023, la Clery è tornata sotto i riflettori proprio per via della partecipazione al programma e proprio per questo si è tornato a parlare dei suoi scheletri nell’armadio. Uno dei più memorabili è sicuramente la rissa con l’altro volto di Mediaset, stiamo parlando di Serena Grandi. A riparlarne è stata proprio l’attrice francese durante un’intervista a Verissimo, durante la quale ha ripercorso l’accaduto e ha chiarito qual è stato il motivo scatenante della rissa. La situazione le è sfuggita di mano per via della convivenza forzata nella casa del Gf Vip. Già in passato non scorreva buon sangue tra loro, perché avevano diviso un uomo: ritrovarsi 24 ore su 24 nella stessa casa di certo non ha aiutato il loro rapporto.

Ormai sono passati diversi anni e, a mente fredda, Corinne Clery ha commentato l’accaduto in questo modo: “È una scena pietosa! Se rinasco, non la rifarei! Ribadisco soltanto una cosa: non ho rubato Giuseppe a lei! Il resto sono solo cose da comari: due pazze! Abbiamo dato il peggio… Il Grande Fratello Vip ti da tante gioie, tanti chiarimenti con te stessa…”.

La rissa tra Corinne Clery e Serena Grandi al Gf Vip

“Con Edoardo, abbiamo recuperato tutto. Con Serena, ci siamo guardate e abbiamo detto: ‘Siamo pazze, ma che brutta cosa!’… Abbiamo parlato, abbiamo riso, adesso faremo anche teatro assieme…”. Anche se dalle sue parole sembra che tra loro scorra finalmente buon sangue, non è così. L’attrice, infatti, ha raccontato che Serena Grandi l’avrebbe attaccata nuovamente durante il periodo del lockdown: “Mi ha fatto alcuni attacchi personali in privato, e ho preso un po’ le distanze. Quando sarà più tranquilla, forse potrò ridarmi a lei, adesso non ne ho voglia.”

“A 30 anni ha iniziato ad essere difficile, e sei anni fa abbiamo interrotto i rapporti. Mi ha detto cose molto violente, si poteva cercare di ricucire con spiegazioni o scuse, anche da parte mia, ma ho dovuto interrompere, perché c’è un limite a tutto, e io ho il diritto di non soffrire più”. Queste le sue parole in merito, da cui si capisce che Corinne Clery ha trovato un equilibrio personale e non permetterà a nessuno di rovinarlo.