News Carlotta Mantovan: ecco che fine ha fatto l’ex moglie di Fabrizio Frizzi | Vita stravolta Di Ambra Ferri - 13

Che fine ha fatto Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi? Ecco com’è cambiata la sua vita da quando è scomparso il presentatore.

Due anime legate per sempre. Sono quelle di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi, il cui amore non è mai finito nemmeno dopo la dipartita dell’uomo. I due si sono incontrati nel 2001 a Salsomaggiore Terme, dove è avvenuto il primo incontro.

Tra loro è stato subito un colpo di fulmine e dal primo incontro non si sono mai separati. Lui, storico conduttore della Rai, lei, all’epoca modella debuttante. Nemmeno la differenza di età ha ostacolato la nascita del loro amore. Ai tempi del loro incontro avevano rispettivamente 43 e 19 anni, ma hanno superato ogni limite mentale per stare insieme.

La storia tra Frizzi e la Mantovan è stata breve, ma molto intensa. A interrompere per sempre il loro rapporto è stata la prematura dipartita del conduttore – scomparso nel 2018 – che ha rattristito il mondo della televisione italiana. Dopo cinque anni da quel tragico giorno, la vita della moglie di Frizzi è cambiata drasticamente.

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi: una storia d’amore travolgente

Carlotta Mantovan ha dovuto rimboccarsi le maniche e ricominciare a vivere insieme alla sua amata figlia Stella, nata dall’amore con Fabrizio. La donna ha deciso di cambiare per sempre paese: ha fatto le valige ed è partita per la Francia, dove sta piantando nuove radici, lontana dal dolore della perdita.

Inoltre, il mondo dello spettacolo non fa più parte della sua vita: ha preferito la privacy alle luci della ribalta e una vita in solitaria. Occasionalmente, torna negli studi televisivi solo per salutare gli amici di una vita, quelli che da sempre l’hanno accompagnata nel suo percorso televisivo e le sono stati vicini nel momento più brutto: tra questi, rientrano sicuramente Antonella Clerici e Carlo Conti, grande amico di Fabrizio Frizzi.

La nuova vita di Carlotta Mantovan

Da quando è scomparso il conduttore, le persone si chiedono che fine abbia fatto Carlotta e che tipo di vita conduca oggi. Sappiamo che negli ultimi mesi ha fatto ritorno in Italia per ricordare suo marito in occasione del quinto anniversario dalla sua morte. “Sono fiera di essere qui, mio marito sarebbe orgoglioso di tutto questo”, ha detto ai presenti.

Poi, è tornata in Francia, il paese che le ha permesso di rifarsi una vita. Vive lì con Stella che più cresce più somiglia a suo papà. Insieme, sono una forza: la Mantovan posta spesso foto su Instagram per condividere i momenti felici con la figlia e rendere partecipi tutte le persone che amavano Fabrizio Frizzi come lei.