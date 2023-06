News Addio Barbara Palombelli: fatta fuori senza cerimonie | Mediaset non perdona Di Marina Drai - 11

Barbara Palombelli è stata sostituita nel programma Stasera Italia senza troppe cerimonie. Ecco chi prenderà il suo posto.

Stasera Italia, il talk show a cura della redazione del Tg4, perderà la sua conduttrice: Barbara Palombelli dovrà dire addio al programma e lasciare il testimone a qualcun altro. La decisione, presa da Mediaset, è ormai irrevocabile.

La giornalista continuerà a condurre Forum, un impegno tutt’altro che semplice, ma dovrà fare un passo indietro e lasciare il talk show serale a qualcun altro. L’ultima puntata è andata in onda il 16 giugno scorso, quando Palombelli ha salutato i fedeli spettatori dandogli appuntamento a Forum.

Il prossimo autunno ci sarà un nuovo volto a Stasera Italia e ormai è quasi certo che si tratterà di un altro giornalista di Rete 4 molto apprezzato. È probabile inoltre che il talk show, pur mantenendo il format, cambi nome, proprio per sottolineare questa “rottura” col passato.

I telespettatori sono divisi tra chi è curioso di scoprire come cambierà il talk show e chi invece non riesce proprio ad accettare questo cambio di rotta. Come mai Mediaset ha optato per un cambiamento così drastico? Perché Palombelli se n’è dovuta andare?

Scossone in Mediaset

L’ultimo anno non è stato di certo facile per Mediaset. Già intenta a gestire le polemiche nate attorno all’ultima edizione del Grande Fratello VIP, di recente ha dovuto affrontare la morte del suo fondatore e il conseguente dolore dell’AD. Il periodo estivo servirà all’emittente per rimettersi in piedi, fare un bilancio di come sono andate le cose lo scorso autunno e ripartire più forte di prima.

Tra le notizie più scottanti c’è anche la sospensione de L’isola dei famosi che potrebbe portare Ilary Blasi a valutare altre proposte. Il Grande Fratello tornerà, ma in versione “mista”, con VIP e “NIP” a intrattenere il pubblico; ancora non confermato, invece, il ritorno di Pomeriggio 5.

Barbara Palombelli sostituita

La scelta di sostituire la giornalista nella conduzione di Stasera Italia deriva dai bassi ascolti del talk show. Palombelli, per qualche motivo, non è riuscita a ritagliarsi una fetta di pubblico idonea agli standard di Mediaset, così l’emittente ha deciso di dare un nuovo volto allo show invece di eliminare il format.

Pare che la giornalista verrà sostituita da Nicola Porro, un conduttore molto accreditato che da sempre ha dimostrato di essere indipendente e poco incline a farsi condizionare. A riportare la notizia è il sito Dagospia, anche se Mediaset non ha ancora confermato né smentito la notizia. Le voci sulla nuova conduzione di Porro, però, si fanno sempre più insistenti. Nelle prossime settimane l’emittente chiarirà ogni dubbio pubblicando il nuovo palinsesto.