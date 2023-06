News Vladimir Luxuria: “Facevano pipì nelle scarpe” situazione inquietante | Da brividi Di Marina Drai - 14

Opinionista de L’isola dei famosi, Vladimir Luxuria ha rivelato particolari inquietanti sul suo passato e sul bullismo subito.

In seguito alla morte di Silvio Berlusconi, l’ultima puntata de L’isola dei famosi non è andata in onda; al suo posto, Mediaset ha mandato in onda alcuni speciali dedicati all’ex cavaliere. I naufraghi sono stati subito informati della notizia direttamente da Alvin e sono rimasti senza parole di fronte alla scomparsa improvvisa di Berlusconi.

La puntata di lunedì 12 giugno è stata rimandata a venerdì 16: la programmazione continuerà normalmente e il 19 giugno ci sarà il gran finale del reality. Difficile dire chi vincerà: al momento i favoriti sembrano essere Helena Prestes e Marco Mazzoli, ma nelle prossime due puntate tutto potrebbe cambiare.

Anche Pamela Camassa appare tra i favoriti, ed è stata infatti la prima finalista ad essere annunciata. I naufraghi dovranno stare molto attenti in questi ultimi giorni per mantenere l’apprezzamento del pubblico e arrivare sul podio, se non addirittura vincere.

I telespettatori non vedono l’ora di vedere come finirà, anche se dovranno aspettare venerdì per capire come si evolveranno le cose; poi, soltanto due giorni per pensare chi far vincere e chi eliminare. La competizione adesso, a un passo dalla fine, è più feroce che mai.

La rivelazione su Ilary Blasi

In un’intervista rilasciata prima dell’inizio de L’isola dei famosi, Vladimir Luxuria ha parlato di sé e del suo ruolo all’interno del reality, spiegando di essere contenta di ricoprire quel ruolo e di aver costruito un bel rapporto anche con la conduttrice. “Mi piace fare l’opinionista, sto attenta alle dinamiche, collego tutto” ha spiegato.

“E mi piace lavorare con Ilary, è simpatica, schietta e non se la tira. Subito dopo la puntata si metteva una delle sue tutone e ci ritrovavamo in camerino a mangiare patatine e a bere un bicchiere di vino” ha raccontato, rivelando anche di aver capito che Blasi era in crisi con Totti diverso tempo prima che venisse confermata la notizia della rottura.

Vladimir Luxuria e il bullismo

Durante l’intervista Luxuria ha anche affrontato il fantasma del bullismo che l’ha tormentata in passato. “A scuola sono sempre stata vittima di bullismo, le risatine all’appello, gli insulti sui quaderni, le scritte offensive in bagno. Mi facevano la pipì nelle scarpe che lasciavo nello spogliatoio quando facevamo ginnastica” ha raccontato.

Oggi l’ex parlamentare tiene discorsi nelle scuole proprio per parlare dell’argomento e sensibilizzare i giovani. Per lei non è stato un periodo semplice, ed è stato solo grazie alla sua determinazione che è riuscita a superare quei momenti orribili, trovando dentro di se la forza di andare avanti.