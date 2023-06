News Emma Marrone è fuggita da Stefano De Martino: “Lei ci sta ancora pensando” | Cosa sta succedendo Di Marina Drai - 13

Durante la festa per lo scudetto del Napoli, Emma Marrone sembra essere “scappata” dal suo ex Stefano De Martino.

Lo scorso 4 giugno i tifosi del Napoli hanno festeggiato la vittoria dello Scudetto: dopo 33 anni la squadra partenopea ha fatto sognare i propri tifosi ed è diventata di nuovo campione d’Italia. Un avvenimento che andava celebrato nel migliore dei modi.

Per questo, guidati da Stefano De Martino, tanti cantanti napoletani e non si sono esibiti in un megaconcerto tenutosi proprio il 4 giugno, in diretta su Rai 2 e sui maxischermi installati in piazza Municipio, piazza del Plebiscito, a Scampia e in piazza Mercato.

Tra gli artisti sul palco ci sono stati James Senese, poi Tullio De Piscono e anche Arisa; non poteva mancare poi Gigi D’Alessio, uno dei simboli della città, insieme a Nino D’Angelo che ha fatto cantare tutto lo stadio.

Tra i grandi nomi c’è stata anche Emma Marrone che ha omaggiato Pino Daniele. La presenza dei due ex insieme sul palco ha scatenato il gossip, e in effetti qualcosa sembra essere accaduto.

Emma Marrone “scappa” dall’ex

Cos’è accaduto davvero tra i due quella sera? Stefano De Martino ha presentato la cantante che si è esibita sulla note di Napule è di Pino Daniele, omaggiando il cantautore scomparso. La sua performance è stata apprezzata dai fan e dall’intero pubblico, e i presenti hanno salutato Marrone con un lungo applauso. Qualcuno, però, ha notato qualcosa di strano.

Sembra infatti che, al termine dell’esibizione, la cantante salentina sia letteralmente fuggita dal palco, corsa via senza neanche aspettare il ritorno del conduttore o salutare il pubblico. Questo comportamento non è sfuggito ai più, e il web ha subito cominciato a discutere sul motivo della fuga.

Le reazioni del web

“Mia mamma che “MA EMMA È SCAPPATA? DOVE STA?” NO RAGA, LEI CI STA ANCORA PENSANDO” si legge sui social, e anche “Emma è stata scortese a scappare via senza neanche voltarsi per salutare, Stefano ha anche urlato il suo nome per far fare l’applauso al pubblico”. Insomma, il suo gesto non è passato inosservato e, visto che più di un utente se n’è accorto, molti si stanno chiedendo se non ci sia qualcosa sotto.

Proprio la cantante ha però voluto smentire le voci circolate dichiarando: “In realtà non c’è nessun gelo tra me e Stefano De Martino. Stefano è stato bravissimo e io sono tanto orgogliosa di lui per come ha presentato la serata davanti a 50mila persone”. Pare che l’auricolare non le abbia consentito di sentire la voce di De Martino mentre la chiamava sembrava infatti improbabile che la “fuga” fosse stata provocata dalla presenza dell’ex.