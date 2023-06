News Test visivo: se trovi il topo hai una vista sovrumana | Tutti falliscono Di Didi Kera - 20

La vostra mente sarà abbastanza allenata per riuscire a scovare questo topolino sfuggente? Mettetevi alla prova.

Il mondo del web, e non solo, è ricco di molti tipi di test per valutare le nostre capacità mentali ed intuitive. I test si possono trovare anche su alcune riviste adatte o libri, ma navigando in rete la ricerca è molto più immediata e vasta.

Esistono diversi tipi di test, tra i più gettonati troviamo i test visivi, le illusioni ottiche, i test matematici, quelli logici e i test sulla personalità. Ognuno di questi richiede uno sforzo mentale più o meno impegnativo e diverso. Inoltre, è anche divertente mettersi alla prova e vedere quanto siamo intuitivi o logici.

Nel test di oggi viene richiesta una certa predisposizione a notare piccoli dettagli in una marea di altre oggetti ininfluenti. Infatti, il test visivo di oggi vi propone una sfida già vista, ma sempre complicata: individuare qualcosa di piccolo in una vastità di altri oggetti.

Per riuscire in questo test, dovete trovare il topolino che si nasconde tra i molti funghetti colorati che invadono l’immagine data. Lo scopo è trovarlo entro cinque secondi e chi fallisce non deve temere: non siete meno intelligenti di altri, semplicemente dove allenare di più le vostre capacità visive.

Trovate il topo tra i funghi

I test visivi servono per mettere alla prova le nostre abilità percettive e scoprire se siamo in grado di notare i piccoli dettagli, oppure ci lasciamo distrarre facilmente dagli oggetti che prevalgono sull’unico da individuare. A differenza di quelli sulla personalità, dove bisogna solo scegliere tra più immagini date, qui dovete cercare qualcosa.

Ad esempio, per Sherlock Holmes questi tipi di test sarebbero molto facili, dal momento che è noto per essere l’investigatore che nota ogni minimo particolare intorno a lui. Se allenerete le vostre capacità visive, potreste diventare bravi quasi quanto lui. Adesso, bando alle ciance e troviamo quel topo.

Test del topo: soluzione

Per riuscire a vedere un oggetto singolo e piccolo tra tanti e più grandi, dovete focalizzare l’attenzione su quello che, apparentemente, non c’è. Inoltre, cercate di guardare nei punti dove è poco probabile che l’oggetto da scovare si possa trovare.

Se entro cinque secondi non avete trovato il topo e se vi siete arresi perché anche dopo svariati minuti non siete riusciti ad individuarlo, ecco a voi la soluzione: il topolino si trova in basso a destra, dietro ad un funghetto grigio. Allenatevi costantemente e vedrete che migliorerete ogni giorno di più.