News Isola dei Famosi 2023: si scatena il putiferio dopo la trasmissione | Volano stracci Di Luna Vespri - 17

Filippo Bisciglia a mille contro lo Zoo di 105: Marco Mazzoli non meritava davvero la vittoria.

Non ha fatto neppure in tempo a finire, che già sono iniziate le polemiche sul programma dell’Isola dei Famosi 2023. In particolare, al centro del dibattito c’è il vincitore, Marco Mazzoli, fatto che non deve essere stato apprezzato, indubbiamente, da Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia contro Marco Mazzoli e Lo Zoo di 105 è lo slogan che risuona per coronare la fine della trasmissione condotta da Ilary Blasi, che è avvenuta pochissimi giorni fa, lunedì 19 giugno.

Il presentatore, noto soprattutto per la conduzione del programma di Temptation Island, ha voluto, infatti, esprimere la sua opinione in merito alla vittoria del noto conduttore del programma di Radio 105 Marco Mazzoli, sfogando tutta la sua frustrazione sui social media.

Un temperamento che potrebbe essere relativo, o quantomeno giustificato, dalla partecipazione al programma della sua compagna Pamela Camassa, molto apprezzata dal pubblico, arrivata anche lei in finale.

Le parole di Filippo Bisciglia contro Marco Mazzoli infiammano i social

Rivolgendosi ai suoi follower e ai suoi fan, un Filippo Bisciglia in vesti che non avevamo mai avuto occasione di vedere – date le sue abilità nell’appianare situazioni spiacevoli nella trasmissione Temptation Island- ha scritto sulla sua pagina: “Stanno decidendo tutto loro”.

Secondo Bisciglia, e anche per la maggior parte dei suoi fan, il programma radiofonico Lo Zoo di 105 ha di parecchio influenzato l’ending della trasmissione dell’Isola dei Famosi: “Sta decidendo tutto lo Zoo, ragazzi” ha detto ironicamente il conduttore “Stanno facendo tutto loro e quindi, bravi. Complimenti per quello che state facendo, daje”.

Filippo Bisciglia spara a mille contro lo Zoo di 105

Il presentatore non si è limitato a queste velate accuse sui social ma, mostrando tutto il suo sconforto, ha anche difeso a spada tratta la sua compagna Pamela, la quale, secondo lui, non si sarebbe neppure resa conto di essere stata vittima di questi sotterfugi: “E Pamela, poi, vorrebbe anche che vincesse Marco”, dice il suo messaggio.

Dal momento che Pamela Camassa è stata sempre apprezzata dal pubblico, Filippo era convinto al 100% della sua vittoria, se non fosse stato per l’influenza sul voto da parte dello Zoo. Una vicenda che riporta alla memoria quella che vede come protagonisti Fedez e Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, la quale incitò i suoi follower a votare per il marito, facendogli così raggiungere il secondo posto in classifica. Anche in questo caso dunque, più che una competizione tra i due naufraghi, è sembrata una sfida tra follower.