News Fabrizio Corona e la critica a Berlusconi, “caduta di coraggio imprenditoriale” | Caos mediatico Di Didi Kera - 11

L’ex Re dei Paparazzi ha sconvolto l’Italia intera con le sue ultime parole dedicate alla scomparsa di Silvio Berlusconi.

Il 12 giugno scorso l’Italia è stata sorpresa da una notizia che lascerà un enorme vuoto in campo dei medie, delle comunicazioni e della politica. Stiamo parlando della morte inaspettata dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Un imprenditore che ha saputo costruire da zero una gigantesca rete di comunicazione e servizi.

La volontà di Silvio era quella di creare un canale del tutto nuovo ed opposto a quello della tv di Stato, per proporre diversi temi ed opinioni in merito alla situazione del paese. Moltissime persone devono tutto a Berlusconi, perché è grazie a lui e ai suoi progetti innovativi che hanno potuto ottenere un lavoro e diventare celebrità.

Tra i moltissimi volti noti della televisione, della radio, dei giornali e della politica, uno fra tutti spicca di più per il suo legame che aveva con il Cavaliere. Stiamo parlando di Fabrizio Corona, l’ex Re dei Paparazzi che ha saputo come gestire al meglio il sistema mediatico creato da Berlusconi e dalla sue Mediaset.

Fabrizio non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti dell’ex Premier ed è stato l’unico a prendere le sue parti durante lo scandalo Ruby. Invitato al programma Matrix, Corona ha ribadito la sua posizione pro-Berlusconi e l’ex Re dei Paparazzi ha poi raccontato cos’è successo dopo la trasmissione e cosa gli ha detto Silvio: “La ringrazio per ieri sera. Tra l’altro, lei è l’unico in Italia che ha avuto più donne di me. Venga a trovarmi ad Arcore domani mattina”.

L’invito a sorpresa di Silvio Berlusconi per Fabrizio Corona

Dopo che l’uomo aveva preso le difese di Berlusconi, era stato invitato da quest’ultimo a casa sua e, inoltre, l’ex Presidente del Consiglio lo aveva anche invitato a restare per pranzo. Tuttavia, Corona si è visto costretto a declinare l’offerta di Silvio per due ragione ben definite.

La prima perché veniva da una nottata passata fuori casa e la seconda perché: “Avevo un appuntamento in gelateria con un amico e due tett***”. Un rapporto intimo è quello che lega Fabrizio a Silvio, come fossero due amici di vecchia data. L’ex Re dei Paparazzi, infatti, ha speso parole piene di affetto e stima per dire addio ad un personaggio così importante nella sua vita.

L’addio di Fabrizio Corona a Silvio Berlusconi

Fabrizio ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con due foto che ritraggono Berlusconi da giovane, scrivendo un lungo commento dove saluta e ringrazia l’ex Premier per tutto quello che gli ha reso possibile. Corona ha usato parole ben precise per ‘criticare’ quello che verrà dopo: “Dal punto di vista della comunicazione e dell’entertainment cambierà tutto e Mediaset non sarà più certo ciò che è stata fino ad oggi. La cosa che più conta e che più si farà sentire sarà la caduta libera di proposte creative e coraggio imprenditoriale…”.

Nonostante abbia molta stima per la famiglia Berlusconi, sembra pensare che abbia molti dubbi rispetto al futuro del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, forse non reputa Pier Silvio Berlusconi all’altezza della situazione? La sua critica a Berlusconi junior sembra diretta. Per far capire l’influenza che Berlusconi senior ha avuto nelle comunicazioni, Corona ha paragonato Canale5 a Instagram. Così anche le nuove generazioni possono comprendere il contributo che ha dato. Vedremo se i figli di Silvio saranno all’altezza.