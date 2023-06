News Meteo fine giugno: ondata di calore in arrivo, temperature spaventose | Ecco cosa succede Di Marina Drai - 14

Il meteo di fine giugno preannuncia temperature elevate e tanta umidità: l’estate è arrivata, addio alla frescura.

L’estate che tanti desideravano è arrivata più violenta che mai: il meteo di fine giugno prospetta temperature molto elevate e un clima umido che renderà difficile la vita di chi non si trova in vacanza al mare o nella frescura delle montagne.

Se prima ci lamentavamo delle incessanti piogge e del clima rigido di maggio e inizio giugno, ora ci tocca affrontare il caldo torrido dei primi giorni d’estate. Le temperature stanno salendo senza sosta e l’ondata di afa che ha colpito la penisola sta dando il benvenuto alla stagione più calda dell’anno.

Ventilatore alla mano, quindi, e via gli ombrelli: per un po’ non dovremo preoccuparci dei temporali, ma del caldo insopportabile. Chi aveva aspettato per fare il cambio stagione dovrà ricredersi e togliere maglioni e giacche: per i prossimi tre mesi non serviranno più questi indumenti.

Come ogni anno, valgono gli stessi consigli: bere molto, mangiare leggeri ed evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, soprattutto chi vive nelle grandi città dove trovare un po’ di ristoro è molto difficile. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni e come sarà l’estate italiana.

L’anticiclone africano colpisce l’Italia

Lo hanno soprannominato “Scipione l’Africano”: si tratta del nuovo anticiclone africano che è già arrivato nel nostro Paese e ha portato un caldo a tratti insopportabile, facendo registrare ai termometri picchi anche oltre i 40 gradi, e sopra i 22 di notte. Tanta l’afa nelle città italiane, dal nord al sud, e in particolare in Sicilia, Sardegna, Veneto ed Emilia Romagna.

Il picco vero e proprio avverrà negli ultimi giorni di giugno, e come sempre saranno le grandi città a soffrire più di tutte. L’anticiclone durerà solo qualche giorno e pian piano le temperature si abbasseranno e allenteranno la morsa. L’umidità e la canicola interesseranno ogni zona d’Italia e bisognerà fare molta attenzione se si è costretti a uscire nelle ore più calde.

Meteo fine giugno: quanto durerà l’afa?

Il caldo insopportabile portato dall’anticiclone africano non dovrebbe durare troppo, e già da domenica le temperature potrebbero farsi più miti, soprattutto al nord. Da qualche parte, sempre al settentrione, potrebbero verificarsi dei fenomeni temporaleschi che aiuteranno a prendersi una pausa dal caldo e respirare un po’.

L’afa però è pronta a tornare dai primi di luglio, a riprova del fatto che le temperature estive sono arrivate e rimarranno così per i prossimi tre mesi, al netto di piogge isolate che dureranno poche ore. Prepariamoci quindi a un’estate torrida, all’insegna del caldo afoso e con davvero poca frescura.