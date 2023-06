News Stella e quell’ultimo ballo con papà Fabrizio Frizzi | Lacrime a fiumi e gioia Di Ambra Ferri - 14

Dopo tanta sofferenza per la scomparsa del padre, la figlia di Fabrizio Frizzi vive un’emozione unica e indimenticabile.

Il suo nome è Stella e oggi ha ben 10 anni. Da quando nel 2018 è venuto a mancare improvvisamente suo papà, Fabrizio Frizzi, la bambina e la madre non hanno passato un bel periodo.

Sono stati anni segnati dalla sofferenza per la perdita improvvisa. Oggi, finalmente, sembrano aver ritrovato il sorriso. Il ricordo e il dolore rimangono, ma il tempo sta lenendo le ferite e le aiuta a riprendere in mano la propria vita.

In particolare, Stella ha vissuto un’emozione unica e difficile da dimenticare, che resterà per sempre nei suoi ricordi migliori. Ecco cosa è successo.

L’incredibile emozione di Stella, figlia di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è venuto a mancare improvvisamente nel 2018 per una breve ma letale malattia che l’ha strappato alla sua famiglia nel giro di pochi mesi. La sua gentilezza l’ha sempre caratterizzato e differenziato dagli altri conduttori, ecco perché la scomparsa ha fatto soffrire tutti, a partire dai suoi cari fino ai telespettatori italiani. La sua prima moglie fu Rita Dalla Chiesa: i due si sposarono nel 1998, ma pochi anni dopo, nel 2002, arrivò al divorzio. Nonostante la loro storia d’amore fini, i due rimasero sempre in ottimi rapporti e ancora oggi Rita Dalla Chiesa lo ricorda con affetto.

Più tardi, il presentatore romano inizia una frequentazione con quella che diventerà la donna della sua vita. Stiamo parlando di Carlotta Mantovan, che diventa la sua seconda moglie e gli regala una splendida figlia, Stella. Purtroppo, la vita di Frizzi si è interrotta troppo presto e non ha potuto godere appieno dell’esperienza di diventare papà. Il ricordo del conduttore, comunque, vive nei cuori di tutte le persone che gli sono state accanto, ma soprattutto in quelli di Stella e Carlotta, che si sono fatte forza e hanno portato avanti la loro piccola famiglia.

Un regalo indimenticabile

Forse per allontanarsi dal dolore, la moglie ha deciso di trasferirsi in Francia. A proposito di questa difficile scelta, ha detto: “Non è stata una scelta facile e non l’ho presa in maniera improvvisa e radicale. Non ho detto ‘Ora vado via’, ci ho riflettuto a lungo”.

Nonostante sia lontana dall’Italia, Carlotta Mantovan continua a raccontare la sua vita attraverso Instagram. Come in un diario, testimonia ogni momento trascorso insieme alla sua amata figlia Stella. In particolare, una delle ultime pubblicazioni ha fatto commuovere davvero tutti: in occasione del suo decimo compleanno, Stella ha ricevuto una sorpresa bellissima. Vestita da principessa Disney,

. Ricordiamo che proprio Fabrizio Frizzi era il doppiatore italiano del personaggio. Il video hai emozionato gli utenti del web, perché è come se la bambina avesse avuto l’opportunità di danzare un’ultima volta con il papà.