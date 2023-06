News Scatta il bacio tra Victoria e Damiano: la foto li becca clamorosamente | E Giorgia? Di Ambra Ferri - 2

Victoria De Angelis e Damiano David si sono lasciati andare e finalmente è scoppiata la passione: lei lo ha ricoperto di baci.

La foto pubblicata sui social non lascia spazio a dubbi: dopo tanta attesa, è scattato il bacio tra il frontman dei Maneskin e la bellissima chitarrista Victoria.

Da sempre si vociferava di un flirt tra i due, alcuni parlavano di un amore mai nato. Nonostante questo, Damiano è fidanzato con Giorgia Soleri e, salvo gli show sul palco, lui e Victoria si sono sempre tenuti a debita distanza.

I fan del gruppo rock italiano più amato di sempre sono davvero al settimo cielo, perché da tempo sognavano di ricevere questa notizia. Finalmente sono usciti allo scoperto e lo hanno fatto in modo teatrale: la foto pubblicata su Instagram non lascia spazio a dubbi.

Damiano ricoperto dei baci di Victoria

Lo “scatto al bacio” pubblicato sui social ha fatto impazzire i fan in giro per il mondo. Il gruppo rock italiano in pochissimo tempo è diventato uno dei più conosciuti globalmente: dopo aver vinto X Factor sono saliti sul podio di Sanremo e poi su quello delle classifiche mondiali. Una soddisfazione enorme per un gruppo di ragazzi che fino a pochi anni fa si esibiva per le strade di Roma, ma anche un grande orgoglio per la musica italiana, che oggi fa il giro del mondo grazie alle loro voci.

I componenti del gruppo più conosciuti sono sicuramente Damiano David, il frontman, e Victoria De Angelis, la chitarrista. Non è mai stato chiaro quale rapporto gli legasse: sappiamo che i due sono molto affiatati, ecco perché tutti credevano che fossero fidanzati. In realtà, Damiano è legato a Giorgia Soleri da moltissimi anni, ma forse ora tutto può cambiare.

Damiano e Victoria: la verità sulla foto piccante

La “foto al bacio” pubblicata su Instagram ha mandato in tilt i fan in giro per il mondo. Nessuno si aspettava che sarebbero usciti allo scoperto in questo modo. Di recente, Damiano ha pubblicato su Instagram una serie di scatti. Uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti perché appare ricoperto di baci, come testimoniano i segni di rossetto cosparsi sul suo corpo. E nelle foto successive ad avere il rossetto è proprio lei, Victoria.

Tutti hanno pensato che fosse un modo per uscire allo scoperto e dichiarare il loro amore. In realtà, lo scatto è fuorviante perché i due, come si legge nella didascalia del post, sono testimonial del brand Gucci e le foto sono state pensate per sponsorizzare il rossetto. Insomma, nessuna novità all’orizzonte per Victoria e Damiano: attualmente, i due sono legati da un rapporto di sincera amicizia. Vedremo se in futuro gli equilibri cambieranno.