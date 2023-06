News Federica Panicucci: “viva per miracolo”, brutto incidente stradale | A un passo dalla morte Di Marina Drai - 10

Momenti di terrore per Federica Panicucci: la conduttrice ha rischiato di perdere la vita. I fan sono sotto shock.

Federica Panicucci è tornata agli onori della cronaca per la conduzione di Back To School. La trasmissione ha sollevato anche qualche critica. Ultimamente si vocifera inoltre che la conduttrice potrebbe lasciare definitivamente il programma e occuparsi di un serale di Italia Uno.

Per ora si tratta solo di voci tutte da confermare, e Panicucci non ha rivelato ancora granché sul suo futuro televisivo. La conduttrice è però molto attiva sui social, e proprio qualche giorno fa ha condiviso uno scatto che ha fatto girare la testa a milioni di fan: si è mostrata con un bellissimo vestito da sera, sfoggiando il suo fisico da urlo.

La conduttrice ha sempre curato il suo aspetto e oggi, a 56 anni, sembra ancora una ragazzina. Panicucci è legata dal 2016 a Marco Bacini dopo una lunga relazione con Mario Fargetta, dal quale ha avuto due figli.

Amata dagli italiani, la conduttrice ha vissuto dei momenti che difficilmente si dimenticherà, tanto è stata la paura. Panicucci ha rischiato di perdere la vita ed è riuscita a salvarsi solo per un soffio.

Federica Panicucci ha rischiato grosso

L’anno scorso la conduttrice ha rischiato la vita per un incidente mentre era in macchina. È accaduto tutto all’improvviso, tanto che Panicucci si è accorta davvero di ciò che è accaduto solo quando ha accostato l’auto e ha rivissuto quei momenti terribili.

La conduttrice stava guidando per le strade di Milano, colpita dal maltempo e dal vento forte, quando ha sentito un botto sul tettuccio dell’auto. In preda al panico ha accostato e ha controllato cosa fosse successo, e solo in quel momento ha capito cosa aveva rischiato: una tegola era caduta sulla sua auto e ha rotto il vetro in mille pezzi.

Momenti drammatici

Il vento era fortissimo in quel periodo, tanto che aveva abbattuto alberi e fatto cadere scooter e vasi sui balconi. Proprio mentre Federica Panicucci stava passando in auto, una tegola si è staccata dal tetto ed è caduta con violenza proprio sull’auto della conduttrice. Fortunatamente il vetro ha retto il forte impatto, ma si è rotto in mille pezzi. C’è mancato poco che esplodesse o che la tegola colpisse direttamente la conduttrice.

“Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno” ha spiegato sui social condividendo le foto del risultato dell’incidente. “Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”. Un bello spavento per Panicucci che però fortunatamente, è riuscita a mantenere il controllo dell’auto nonostante la paura e non ha riportato danni fisici. Le cose sarebbero potute finire in maniera tragica.