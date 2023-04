Federica Panicucci perde le staffe e lo aggredisce: “A me non frega un ca*zo, deve chiudere!”

Federica Panicucci si è arrabbiata con un collega e nel fuori onda sono volate parole pesanti, Striscia la notizia l’ha beccata.

Federica Panicucci ha fatto una sfuriata a un suo collega e lo ha perfino minacciato di licenziamento, ma cosa ha scatenato l’ira della conduttrice? A quanto pare è successo durante un fuori onda di Mattino 5.

Nessuno si aspetterebbe una sfuriata simile da Federica Panicucci, spesso posata, dolce e molto garbata, la sua conduzione la conosciamo tutti ma a quanto sembra queste qualità valgono solo finché non le si rubano minuti preziosi. A quanto pare il collega con il quale se l’è presa le ha proprio “rubato alcuni minuti” durante lo show.

A quanto pare Federica Panicucci ha atteso il fuori onda per aggredire verbalmente il suo collega e durante questa sfuriata ha preteso di recuperare il tempo perso a causa sua ma come se questo non bastasse, lo ha minacciato di licenziamento.

Purtroppo per lei Striscia la notizia, a cui non sfugge niente, ha avuto la soffiata e dunque ha riportato il filmato nel quale la si vede inveire contro il collega. I fan di Federica Panicucci e il pubblico televisivo in generale sono rimasti sconvolti da questo inaspettato exploit della presentatrice che si era mostrata come mai prima d’ora.

Federica Panicucci senza freni

Federica Panicucci è una delle conduttrici più conosciute in Italia e con una carriera molto lunga per essere ancora così giovane, lei ha iniziato infatti molto presto come valletta alla fine degli anni Ottanta e poi raggiungendo una certa popolarità in diversi programmi come: Portobello, Festivalbar, La pupa e il secchione, Batticuore, Bulldozer e molti altri.

Orami sono alcuni anni che Federica Panicucci si è stabilita a Mediaset dov’è diventata tra i volti principali della rete con la conduzione del suo Mattino cinque, programma di fascia mattutina appunto che anticipa l’altrettanto seguito Pomeriggio cinque condotto da Barbara D’Urso. Di solito Federica Panicucci si mostra rispettosa ed educata, la sua allegria contagiosa e il suo sorriso sono i marchi di fabbrica della sua conduzione, ma questa volta ha perso la pazienza.

Francesco Vecchi ha “rubato” minuti preziosi

Francesco Vecchi, è lui il collega che ha “rubato” alcuni minuti durante la messa in onda di Mattino Cinque, tempo prezioso che la conduttrice ha preteso di recuperare dopo aver aggredito verbalmente Vecchi. Questo evento è passato alla storia come una delle cadute di stile più clamorose e risale al 2018. Ma che cosa scatenò la sua ira? Francesco Vecchi stava conducendo un servizio in esterna per Mattino Cinque, quando il tempo a disposizione era terminato ma nonostante ciò non ha ridato subito la linea allo studio.

È stato in questo caso che Federica Panicucci ha perso le staffe e ha inveito contro Vecchi dicendo: “Ma ragazzi, ragazzi non chiudono più? Ma ragazzi, non chiudono… Ma so’ scemi? Non mi rispondono nemmeno dalla regia… Che m*rde! Ma cosa fanno? A me non frega un ca*zo, deve chiudere!”. Dopo la segnalazione di Striscia Federica Panicucci si è scusata anche se lo scivolone rimane dato che aveva anche detto al collega dopo che questi si era scusato:“Quando a settembre sarai a casa tua, forse ti dispiacerà un po’ di più, vedrai…”