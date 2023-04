GF Vip: tra Tavassi e Micol Incorvaia spunta il test, bastoni tra le ruote per la coppia

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia potrebbero affrontare diversi problemi una volta usciti dalla casa del Grande Fratello. La causa? La famosa sorella Clizia Incorvaia!

Nella casa più spiata d’Italia quella del Grande Fratello, si sa nascono sempre molte coppie alcune longeve e importanti altre durate come un fuoco di paglia. In questa edizione del Grande Fratello Vip, la settima, sono successe tantissime cose sia dal punto di vista delle dinamiche interne sia da quello sentimentale.

In effetti, questa edizione del Grande Fratello, che a breve volgerà al termine, è stata praticamente la più lunga di sempre iniziata nel settembre del 2022 e terminerà con la finale il di 3 aprile. Tanti sono stati i concorrenti che hanno preso parte al reality Mediaset ma solo alcuni rimarranno dell’immaginario del pubblico e forse ancora meno vip riusciranno a trovare un loro spazio nel palinsesto televisivo.

Intanto, dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria e l’inaspettata uscita di Antonella Fioderlisi, i donnalisi come vengono definiti dal fandom, possono viversi liberamente nella vita reale e testare se il loro rapporto funziona veramente. Nel corso del reality, infatti, hanno attraversato troppi momenti di difficoltà tanto da far credere a molti che la loro relazione avesse una natura profondamente tossica.

Diversa la sorte per gli Incorvassi, coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che invece hanno avuto un percorso decisamente in ascesa dimostrandosi molto uniti ed equilibrati. Ad interrompere il sogno d’amore, però, c’è una persona molto vicina a Micol: si tratta di Clizia che ha qualcosa da dire a Tavassi.

Il box domande per Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia influencer e conduttrice ha partecipato al GF nel 2020 anno in cui ha conosciuto Poalo Ciavarro con il quale ha costruito una famiglia. Anche sua sorella Micol ha trovato l’amore nella casa: è infatti caduta tra le braccia di Edoardo Tavassi fratello di Guendalina, storica concorrente del reality. I due dopo alcuni tentennamenti hanno trovato una dimensione perfetta di convivenza e non vedono l’ora di viversi senza le telecamere.

Tuttavia, fuori dalla casa Clizia si è espressa più volte riguardo la coppia degli Incorvassi generalmente sempre in maniera favorevole. L’Incorvaia come spesso succede su Instagram ha aperto un box domande all’interno del quale tanti suoi followers hanno potuto chiederle qualcosa di personale. Una domanda nello specifico era riferita a Micol e a Edoardo, soprattutto gli utenti si sono chiesti quale fosse il parere della sorella maggiore tra le Incorvaia.

Il test di Clizia per Tavassi

Come riportato dal portale Isa e Chia, Clizia ha dichiarato a proposito degli Incorvassi e di Edoardo questo: “Edoardo è simpatico, intelligente e lei la vedo felice. A me interessa la felicità della mia sorellina. Poi vorrò vederli insieme fuori. Poi la vita vera è altro. Però posso dire che mi piacciono molto e dovrà fare il test della sorella maggiore a Tavassi”.

Insomma, l’influencer approva l’unione ma come lei ben sa il banco di prova è la realtà esterna per capire se sono fatti l’uno per l’altra. D’altronde, Clizia sarà sempre pronta a difendere e proteggere Micol, la quale attualmente si sta giocando fino all’ultimo colpo di scena la vittoria del Grande Fratello Vip.