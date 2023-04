Ma quanto guadagnano davvero i Maneskin? Forse non quello che immaginate

Quanto guadagnano davvero i Maneskin? Ecco le cifre incredibili che i quattro si portano a casa, da non credere.

Dopo la vittoria a Sanremo del 2021 con Zitti e buoni, il successo dei Maneskin non si è più arrestato: la band ha conquistato tutto il mondo e ora è in tour nei palazzi d’Italia e dell’estero per intrattenere i fan. Il gruppo aveva già raggiunto un po’ di notorietà dopo essersi posizionato secondo all’edizione 2017 di X-Factor, ma con Sanremo prima e il trionfo all’Eurovision poi è arrivata la gloria.

I quattro componenti del gruppo sono Damiano David alla voce, Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra e Ethan Torchio alla batteria. Tutti e 4 romani, i giovani hanno deciso di cavalcare l’onda della passione che li unisce tutt’oggi e hanno fondato un gruppo, il cui nome deriva dal danese e significa “chiaro di luna”. Nonostante la loro giovane età, i quattro hanno dato prova di saper calcare i palchi di tutto il mondo.

Il gruppo ha gli occhi di tutti puntati su di sé e la carriera sta procedendo a gonfie vele. Nonostante siano molto attivi sui social, i quattro componenti tendono a essere piuttosto riservati circa la loro vita privata, e in particolare ci tengono a mantenere la privacy dei propri affetti.

Il successo dei Maneskin

Quello dei Maneskin è un successo del tutto meritato: i quattro si sono impegnati molto per raggiungere gli obiettivi che vantano oggi. Nemmeno loro avrebbero mai immaginato che dal progetto nato in amicizia sarebbero arrivati negli stadi a intrattenere milioni di persone con la loro musica. Il talento e la determinazione li hanno ripagati di tutti gli sforzi.

Della loro vita sentimentale non si sa granché, fatta eccezione per Damiano, fidanzato da diversi anni con Giorgia Soleri. La ragazza è molto conosciuta sui social per via dei messaggi che manda e dei temi che affronta, e i due hanno ufficializzato la relazione qualche anno fa.

Quanto guadagnano?

Veniamo ora alla domanda che incuriosisce un po’ tutti: quanto guadagna la band? Visto il successo planetario, i quattro devono portare a casa delle cifre importanti. Secondo i dati de Il corriere della sera, nel 2021, l’anno del successo, la società Maneskin Empire ha fatturato 2.1 milioni, per un totale, sommato agli anni precedenti, di un saldo bancario attivo pari a 3.5 milioni.

Sappiamo anche che nel 2022 il gruppo ha ricevuto 80.000 euro per la partecipazione come ospite a Sanremo, ed è praticamente sicuro che per l’edizione del 2023 abbia percepito ancora più soldi, visto il successo crescente. A questo vanno sommati gli ascolti in streaming e i download di canzoni e album. Al 2022, il gruppo aveva 50 milioni di ascoltatori attivi al mese. Parliamo quindi di cifre incredibili e difficili da quantificare con precisione.