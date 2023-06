News Drammatico: due segni non avranno pace fino alla fine dell’estate | Scopri se fai parte di questi Di Ambra Ferri - 16

Inizia un periodo difficile per un segno dello zodiaco in particolare: scopri se è il tuo e come affrontare al meglio il futuro.

Brutte notizie in arrivo per un segno dello zodiaco che nel futuro prossimo dovrà affrontare diverse difficoltà che lo metteranno a dura prova.

Avere i pianeti contro si riflette sulla vita terrena degli uomini: nel caso in cui non fossero favorevoli, infatti, la nostra quotidianità potrebbe appesantirsi e anche il nostro umore spegnersi.

Purtroppo, un segno zodiacale in particolare affronterà un periodo turbolento e pieno di ostacoli da superare: sapere cosa ci aspetta grazie all’oroscopo, però, può alleggerire le cose.

Oroscopo: i meno fortunati nel prossimo periodo

L’oroscopo, infatti, può essere un buon alleato per prepararsi ad affrontare al meglio il futuro più prossimo. Durante l’anno tutti i segni affrontano dei periodi no e felici. Uno dei segni fortunati in questo momento è sicuramente quello dei Gemelli, per cui inizierà un’estate serena e fortunata grazie all’ingresso di Marte nel segno. Non solo Gemelli, anche per il Cancro prende il via un bel momento: nei mesi a venire potrete raccogliere i frutti dei vostri sacrifici. Nella lista dei segni fortunati rientra anche il Toro che, dopo un periodo complicato, trova finalmente il sorriso.

Chi farà più fatica, invece, ad affrontare le difficoltà quotidiane sarà il segno dell’Acquario. Finora è andata bene: questo inizio d’anno è stato abbastanza tranquillo e non ha posto sul cammino dei nati sotto questo segno grandi ostacoli da superare. La Luna piena in Sagittario, però, cambia decisamente le carte in tavola.

Acquario e Capricorno ai ferri corti

Ci saranno turbolenze soprattutto nel campo dei sentimenti, che le persone attorno a te faranno fatica a comprendere e interpretare, creandoti molto disagio. Nonostante questo, non fatevi spaventare da ciò che prevedono le stelle: saperlo in anticipo vi farà arrivare pronti a saltare l’ostacolo. Inoltre, nel mese di luglio potrebbero esserci novità interessanti che vi rallegreranno dopo un periodo delicato. Per ritrovare la totale serenità, gli Acquario dovranno aspettare l’arrivo del mese di agosto: dopo l’estate, tutto sarà in discesa per voi e concluderete l’anno in bellezza.

Un altro segno che subirà un forte contraccolpo per la Luna piena in Sagittario è sicuramente quello del Capricorno. Anche per voi inizia un momento complesso, che durerà fino ai primi di settembre. Il consiglio è quello di rimandare ogni progetto o idea importante dopo l’estate, se non volete che fallisca. Se volete scoprire le altre previsioni delle stelle, ecco un articolo che fa per voi.