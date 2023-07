News Oroscopo: 3 segni maledetti: inizia un periodo pessimo | Siete tra questi? Di Didi Kera - 13

Luglio vedrà qualcuno godersi l’estate a pieno, mentre altri saranno molto sfortunati e pieni di problemi.

L’oroscopo può fare delle previsioni circa il nostro futuro e queste possono essere liete o infauste. Ovviamente, ricordiamo sempre che l’astrologia non è una scienza esatta, quindi se vi capita di leggere che il vostro segno zodiacale sarà molto sfortunato, non abbattetevi: magari non sarà proprio un grosso problema.

Ad ogni modo, gli astri del mese di luglio mostrano che alcuni segni dello zodiaco saranno più affaccendati e sfortunati di altri. In particolare, dal 12 giugno scorso per tre segni zodiacali è iniziato un periodo complesso e sventurato.

Cancro (22/06-22/07): questo segno d’acqua è il primo che affronterà luglio con molte difficoltà. I problemi li hanno generalmente tutti, ma il difetto del Cancro è ingigantire i suoi, rendendoli ancora più soffocanti e irrisolvibili.

Le persone nate sotto il segno del Cancro sono molto ansiose e questo porta ad avere un atteggiamento negativo verso qualsiasi tipo di problematica. Quindi, i periodi in salita sembrano ancora più irti per voi e dovete cercare di affrontarli con più oggettività, analizzando per bene la complessità del caso.

Gli altri due segni sciagurati di luglio

Vergine (23/08-22/09): questo segno di terra si vedrà messo alla prova dagli astri stessi. La loro posizione influenzerà in maniera pesante e difficoltosa questo segno, portandolo ad affrontare diversi tipi di situazione. La Vergine deve reagire nel modo più corretto possibile, senza farsi abbattere. Così facendo, vedrà dei risultati positivi.

Pesci (20-02/20-03): questo segno d’acqua sarà immerso in molte questioni che gli porteranno via tanto tempo, inondandolo di pensieri. Per non esserne travolti, dovete organizzarvi e risolverli con calma. Se, invece, vi sentite soffocati da tutte queste incombenze, prendetevi un momento di pausa, per ricaricare le vostre energie.

I fortunelli di luglio

Ariete (21-03/19-04): questo segno di fuoco vedrà la sua stagione estiva personale brillare di luce propria. Tutti i pianeti sono allineati a suo favore e questo renderà le persone nate sotto il segno dell’Ariete molto energiche, dinamiche e piene di vigore e forza fisica.

Bilancia (23-09/22-10): questo segno d’aria potrà vivere dei momenti splendidi, quindi carpe diem e godetevi ogni attimo. Le persone della Bilancia si sentiranno felici e piene di nuove idee; mostrate il vostro sexappeal senza nessun ripensamento. Fortuna sia in privato che a lavoro. L’oroscopo di luglio è variegato ed ha i suoi alti e i suoi bassi, a seconda del segno zodiacale.