News Tremendo Ciclone Circe: molte regioni a rischio, ecco dove si scatenerà di più | Allerta massima Di Luna Vespri - 15

In arrivo il Ciclone Circe: ecco su quali regioni italiane colpirà e per quanto tempo.

Un’estate piena di colpi di scena: dal caldo intenso al freddo e alle tempeste in pochi passaggi e, adesso, un nuovo allarme sembra quasi vicino, pronto a colpire diverse regioni della penisola che dovranno correre ai ripari.

Il nuovo ciclone abbasserà le temperature di moltissimi gradi, e non sarà un periodo breve per queste regioni, il che potrà essere spiacevole per chi aveva già organizzato le vacanze, o contava nel bel tempo per godersi le ferie.

Il ciclone Circe, come già spiegato più volte, è una massa d’aria fredda che dal nord volge verso Alpi, spostando la massa d’aria calda portata da Caronte e responsabile principale delle alte temperature in diverse regioni.

Per cui, arrivare alla comprensione precisa di dove potrà colpire il ciclone Circe, implica osservare tutti i suoi spostamenti all’interno del territorio italiano, aggiungendo che, inoltre, a differenza degli altri cicloni del periodo, Circe non resterà fermo al nord, ma si estenderà fino al centro Italia.

Quando colpirà il ciclone Circe

Gli effetti del ciclone saranno avvertibili a partire da giovedì 3, con temperature bassissime e rovesci in Liguria e Triveneto, ma, la sua carica si farà sentire di venerdì, per i temporali violenti previsti soprattutto al nord e al centro, con un rischio elevato di grandine e precipitazioni intense.

Le regioni coinvolte, a parte quelle del nord, saranno dunque Toscana, Marche, Lombardia, Vento, Abruzzo, Molise e Umbria, mentre il Lazio potrebbe essere lambito dalla perturbazione, anche se è piuttosto sicuro che dovrebbe evitare gli effetti più gravi.

Attenti da venerdì 4: pericolo ferie

Dai calcoli fatti, il giorno peggiore per il ciclone Circe, quindi, sarà venerdì 4 agosto, che potrebbe rovinare la giornata a migliaia di turisti che hanno già organizzato le vacanze, magari anche al mare. Ma forse, la situazione potrebbe rivelarsi piacevole per chi soffre il caldo, dato che sabato 5 agosto, al contrario, sono previste temperature molto fresche al nord, fino ai 10-13 gradi, con un’escursione termica non indifferente.

Nel corso della giornata le temperature, tuttavia, potrebbero raggiungere i 27 gradi, provocando uno degli squilibri più accentuati del periodo. La giornata di sabato non sarà molto piacevole neppure per le regioni che si affacciano sul Mar Adriatico, dove si arriverà ai 12 gradi, per poi tornare a 26-27 gradi. Dunque, i primi giorni di agosto prevedono una fase di crollo delle temperature che metterà a rischio diversi giorni di mare per i turisti.