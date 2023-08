News Meteo di Ferragosto: sta arrivando il ciclone Circe e nessuno è al sicuro | Dove e quando Di Mia Lonigro - 10

Dopo un luglio davvero difficile sotto diversi punti di vista, agosto sarà un po’ meno caotico: previsti comunque caldo e pioggia.

Le previsioni meteo delle prossime settimane ci mostrano un panorama piuttosto variabile, con un leggero abbassamento delle temperature a causa di un cambiamento della circolazione atmosferica proveniente dal Nord Europa.

Le correnti provenienti dal Nord Atlantico saranno più ingenti rispetto a luglio, anche se non mancheranno ondate di calore. Fortunatamente, queste ondate di calore saranno meno intense rispetto al mese precedente, portando un po’ di sollievo durante i giorni più caldi.

Per il primo weekend, è previsto un rialzo delle temperature in Italia, poiché un’aria subtropicale investirà la penisola. Tuttavia, questa ondata di calore sarà più moderata rispetto a quelle sperimentate in luglio e le temperature raggiungeranno massime intorno ai 35 gradi.

Dopo il breve periodo di caldo, ci aspettiamo un abbassamento delle temperature con l’arrivo delle correnti fredde. Il clima si farà più gradevole e temperato, fornendo un po’ di refrigerio dopo le calde giornate estive. Ma attenzione al ciclone Circe che sta arrivando sulla Penisola, potrebbe tutto piombare in un autunno decisamente prematuro, con condizioni sbalzi climatici anche di 10 gradi.

Il meteo di Ferragosto

Tuttavia, è importante considerare il meteo di Ferragosto, una delle festività più attese dell’estate. Al momento, le previsioni indicano la possibilità di temporali e aria fredda, in linea con quanto osservato negli ultimi anni. Questo potrebbe portare qualche preoccupazione per coloro che avevano programmato di festeggiare all’aperto, ma va sottolineato che i temporali e i rovesci previsti non dovrebbero essere così intensi come quelli avuti a luglio.

Nonostante la possibilità di temporali, Ferragosto è un giorno che celebra l’estate e il desiderio di trascorrere del tempo all’aperto con amici e familiari. Pertanto, è consigliabile monitorare attentamente le previsioni meteo locali e prepararsi con ombrelloni e panni impermeabili per godersi al meglio questa festa senza rinunciare alla gioia dell’estate.

Cosa ci aspetta per i primi di agosto

Insomma, il meteo delle prossime settimane in Italia si preannuncia abbastanza altalenante: tra caldo e temporali proviamo a goderci quest’ultimo mese estivo al meglio. Se luglio ha messo a dura prova per davvero la nostra salute fisica e mentale nonostante l’instabilità ad agosto ci potrà essere un po’ di refrigerio.

Le ondate di calore saranno meno intense, ma ci aspettiamo comunque qualche giorno di caldo. Ferragosto rimane sempre un punto di domanda: come ogni anno la possibilità di temporali e aria fredda potrebbe influenzare i piani di festa all’aperto. Restate informati sulle previsioni meteo locali per non essere colti alla sprovvista.