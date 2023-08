News Meteo tragico: eventi climatici estremi in arrivo a breve | Le regioni a rischio Di Ambra Ferri - 13

Il meteo negli ultimi anni e ci sta sorprendendo con dei fenomeni sempre più estremi: ma quando riaccadranno?

Alberi sradicati, macchine distrutte, tetti di case spazzati via dal vento: sembra uno scenario apocalittico, eppure è la fine di un temporale. Negli ultimi giorni si sono verificate situazioni del genere in tutta Italia, a partire dalla città di Milano che ha chiesto lo stato di emergenza dopo una fortissima tempesta nella notte.

Ad oggi il nostro paese è interessato da fenomeni meteorologici estremi che non si erano mai visti prima, a causa del cambiamento climatico. Le persone, però, non sanno come affrontarli ed è per questo che ci si chiede se avverranno ancora.

Le tempeste che abbiamo visto nelle ultime settimane soprattutto sul nord Italia sono da ricollegare al caldo estremo portato dall’Anticiclone Africano, che ha fornito l’energia necessaria per lo sviluppo di violenti temporali. Tempeste di fulmini, grandinate, e trombe d’aria: tutti i fenomeni meteorologici che eravamo abituati a vedere negli Stati Uniti oggi accadono anche nella nostra Penisola.

Tempeste e grandinate: quando riaccadranno

L’ondata di caldo estremo portata da El Nino è terminata e le temperature si sono decisamente abbassate. Arriveranno, però, nuovi temporali. Per chi si sta preoccupando, non temete: saranno meno intensi rispetto a quelli degli ultimi giorni e quindi provocheranno decisamente meno danni. Ovviamente non possiamo cantare vittoria, perché si tratta di previsioni a breve-medio termine che possono variare velocemente, anche a seconda dei venti nei mari.

Guardando al prossimo futuro, agosto e settembre potrebbero essere interessati da temporali, alternati a forti ondate di calore provenienti dal Nord Africa. Per quanto riguarda i fenomeni estremi come grandinate, tempeste e trombe d’aria, gli esperti ci dicono che dobbiamo abituarci a questa situazione.

Meteo dall’1 al 5 agosto

Non solo venti e temporali, il nostro Paese sarà sempre più spesso protagonista di ondate di caldo intenso. Ciò che è successo nel mese di luglio è solo un esempio di quello che vedremo in futuro. In particolare, sembra che durante la prima settimana di agosto un flusso fresco nord-atlantico potrebbe invadere l’Italia: a quel punto, è molto probabile che si verifichino violenti temporali.

Nelle prossime settimane tornerà un’ondata di calore che alzerà le temperature nella penisola fino ai 35-36°. Tra il 2 e il 3 agosto, poi, ci saranno intensi temporali nel nord Italia, mentre il 4 e il 5 potrebbero estendersi anche al centro e al medio-basso Adriatico.

Lunedì 31 luglio si verificheranno isolati temporali fino a metà giornata sulla pianura padana, in trasferimento pomeridiano ai rilievi nord-orientali e all’Appennino Emiliano-Romagnolo. Toscana ed l’Emilia-Romagna saranno interessati da forti fenomeni atmosferici, che potranno avere conseguenze fino alle Marche, Abruzzo, sud Lazio, Molise e la Puglia settentrionale. Previsti temporali al mattino su Alpi e Prealpi nella giornata di martedì, mentre mercoledì ci sarà instabilità sulle regioni nord-orientali e settori est di Lombardia ed Emilia-Romagna.