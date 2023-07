News Greta Fournier di Un posto al Sole è scomparsa, il motivo spezza il cuore | Cosa le è successo Di Luna Vespri - 14

Ricordate Greta Fournier di Un posto al Sole? Ecco com’è diventata oggi la sua attrice: è fidanzata con un collega.

Una delle Soap Opere più longeve e più amate della televisione italiana, ha visto passare sul set tantissimi personaggi nel corso degli anni. Un Posto al Sole ha conquistato il pubblico con le sue storie e anche con il suo cast, tra chi è sempre presente e chi, invece, va via.

La Soap è ambientata a Posillipo, in provincia di Napoli, nel Palazzo Palladini, ed è trasmessa ogni sera dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su RAI 3, pronta ad intrattenere con le sue avventure e intrighi, i suoi affezionati fan.

La serie affronta una vasta gamma di temi che spaziano dall’amore e l’amicizia alla vendetta, passando per il dramma familiare e le dinamiche lavorative. I protagonisti si trovano ad affrontare sfide personali e professionali mentre cercano di bilanciare le loro aspirazioni e desideri con gli ostacoli che la vita mette loro di fronte.

Tra i personaggi che sono stati apprezzati dal pubblico, c’è sicuramente Greta Fournier. La bellissima attrice, infatti, è stata per diverso tempo una delle protagoniste della soap ma oggi ha completamente lasciato il cast per dedicarsi ad altro.

Chi è Greta Fournier

Tra i numerosi personaggi di Un Posto al Sole, c’è Greta Fournier, interpretata da Cristina D’Alberto, entrata nel cast a partire dal 2009 fino al 2015. Nel contesto della serie, Greta è ricordata soprattutto per la sua relazione amorosa con Roberto Ferri. I fan della soap sicuramente ricorderanno questa intensa storia d’amore, che è stata però segnata da molti tormenti. Infatti, vi sono stati diversi tradimenti che hanno impedito alla relazione di continuare. Roberto decide di allontanarsi da Greta, anche se lei è incinta del loro bambino. In seguito, i due cercano di riconciliarsi e far funzionare nuovamente il loro rapporto, ma un altro tradimento di Roberto pone definitivamente fine alla loro relazione.

Greta, profondamente ferita, non riesce a dimenticare questo amore, ma il tradimento con la madre Gloria, supera ogni limite e così decide di concedere un’occasione a Eduardo Nappi. Inizia così una nuova fase della sua vita, dove Greta non vive più nell’agio e nell’opulenza come quando era sposata con Ferri.

Che fine ha fatto Cristina D’Alberto

Ora, concentrandoci sulla vita dell’interprete, Cristina D’Alberto, sappiamo che per un certo periodo ha deciso di allontanarsi dal mondo della recitazione per dedicarsi alla figlia. Tuttavia, in seguito è tornata a recitare ed è compagna di Daniele Liotti, anch’egli un attore. I due sono molto innamorati e hanno avuto una figlia di nome Beatrice, che ha 5 anni. Durante un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, Cristina ha confessato di essere legata al personaggio di Greta, che ha interpretato per diverso tempo. Ha amato molto quel ruolo, in quanto ricco di sfaccettature, che le ha permesso di esprimere al meglio il personaggio e i cambiamenti che ha subito nel corso del tempo.

L’attrice ha espresso, inoltre, il desiderio di ottenere un ruolo nuovo, diverso da quello della semplice “bella”. Lei vorrebbe interpretare un personaggio forte, come ad esempio una poliziotta, desiderando scendere in campo senza tacchi ma comoda. Cristina è attiva anche sui social con circa 20.000 follower. Condivide molti scatti di oggetti realizzati a mano con la tecnica dell’uncinetto, una sua passione. Tuttavia, al di là delle foto, la sua vita privata è riservata, e quindi non si conoscono molte altre informazioni al riguardo.