News Lutto Enrico Mentana: la morte improvvisa, una perdita per il giornalismo | “Non è possibile” Di Ambra Ferri - 15

Enrico Mentana sta vivendo un terribile e improvviso lutto: le parole sui social spezzano il cuore degli italiani.

Non avevamo mai visto Enrico Mentana così toccato emotivamente. Il conduttore di La7 sta vivendo un momento drammatico per via di una perdita molto importante. Lui faceva parte della sua vita da moltissimi anni: era un amico, un collega e una spalla.

Ora niente sarà più lo stesso e Mentana lo sa bene. Il dolore è incontenibile, tantoché spunta anche un post sui social dedicato alla persona scomparsa.

Stiamo parlando di Andrea Purgatori, noto giornalista di inchiesta e di cronaca nera scomparso lo scorso 19 luglio. Una perdita enorme per l’Italia, per il mondo del giornalismo e le persone che lo conoscevano bene.

Enrico Mentana, la perdita improvvisa

Della sua morte se ne continuerà a parlare per molto, visto che è stata aperta un’inchiesta sulla causa del decesso. Sembra, infatti, che sia stata fatta una diagnosi sbagliata. La notizia della morte di Andrea Purgatori è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno – nemmeno le persone più care al giornalista – se lo aspettava. Ecco perché anche Enrico Mentana è rimasto davvero scosso e non riesce a metabolizzare la morte dell’amico.

La dipartita di Andrea Purgatori è stata decisamente una doccia fredda per il conduttore di La7. Di recente, il cronista aveva contribuito alla realizzazione di “Vatican girl”, il documentario di Netflix dedicato alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Da sempre, Purgatori si era speso per la causa, senza mai fermarsi all’apparenza delle cose. Al fratello Pietro Orlandi aveva promesso che sarebbero arrivati alla verità, o almeno avrebbero fatto il possibile per avvicinarsi. E così è stato. Il suo contributo al caso è inestimabile, così come quello offerto a molti altre storie di cronaca nera a cui Andrea Purgatori si è dedicato con estrema passione.

Chi era Andrea Purgatori

Il cronista ha seguito da vicino l’evoluzione dello scenario politico e culturale durante gli “anni di piombo”, collezionando numerosi riconoscimenti per la sua attività giornalistica e televisiva. Inoltre, ha curato il programma di La7 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, ecco perché era così vicino a Enrico Mentana. Quest’ultimo è rimasto sconvolto dalla morte di Purgatori e ha utilizzato i social per scrivere una frase in sua memoria, semplice ma carica di affetto e tristezza: “Ciao, Andrea”, ha scritto.

Moltissimi i volti noti della nostra televisione che hanno dedicato un pensiero al giornalista. La conduttrice Simona Ventura, incredula, ha scritto di getto: “Ma cosa? Non è possibile!”. La scomparsa di Andrea Purgatori rappresenta senza dubbio una grande perdita per il giornalismo italiano e il paese intero.