Laura Freddi distrutta: "Ho perso mio figlio" il racconto è troppo doloroso | Matrimonio al capolinea

Laura Freddi si lascia andare in televisione: commossa e provata la showgirl non si trattiene dopo un doloroso racconto.

Laura Freddi, volto noto della televisione italiana, ha conquistato il cuore del pubblico con il suo sorriso contagioso e la sua simpatia. Nata a Pavia nel 1973, ha fatto i primi passi nella sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni ’90, quando è diventata una delle “ragazze di Non è la RAI”, un programma di successo che ha lanciato numerose giovani promesse nel panorama televisivo.

Non è la RAI è stato un trampolino di lancio per la carriera di Laura Freddi, che ha coltivato la sua passione per la televisione e si è affermata come uno dei volti più amati dal pubblico. La sua personalità vivace e la capacità di coinvolgere gli spettatori l’hanno resa un’ospite fissa e una delle protagoniste di molteplici programmi televisivi.

Ma dietro il sorriso smagliante si nasconde anche una donna che ha affrontato diverse sfide nella sua vita privata. Laura ha avuto una storia importante con Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo italiano. Tuttavia, la relazione è giunta al termine, e sebbene i dettagli siano rimasti privati, si sa che la separazione ha rappresentato un momento difficile per entrambi.

I due però sono rimasti grandi amici e lei adesso ha anche un legame speciale con l’ormai ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli. Ecco cosa ha dichiarato in merito alla storia con Bonolis: “È stata la persona più importante tra i miei affetti, ero molto giovane allora e lui già sposato e padre. Agli occhi dei miei 19 anni era affascinante, mi piaceva, mi faceva divertire, mi colpì per ironia e cultura. Mi faceva guardare anche tre film al giorno, mi leggeva i libri, era un fiume in piena. Viaggiavamo molto”.

L’evento doloroso per Laura Freddi

La vita di Laura Freddi è stata segnata anche da un evento molto doloroso: un aborto durante il matrimonio con Casavecchia. Questa tragica perdita ha avuto un impatto profondo sulla sua vita, tanto da causare la fine del matrimonio. È stato un periodo di grande sofferenza, ma Laura ha trovato la forza per andare avanti.

Negli anni successivi, la sua vita ha preso una svolta positiva quando ha incontrato Leonardo D’amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. Tra loro è nata una storia d’amore e, nel 2018, hanno accolto con gioia la loro adorata figlia Ginevra. Questa nuova famiglia ha portato tanta felicità nella vita di Laura, e la maternità è stata per lei una delle esperienze più preziose e desiderate.

Il racconto di Manila Nazzaro che ha commosso la Freddi

Laura Freddi è stata ospite fissa della trasmissione “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai 1, non presente la prossima stagione dai palinsesti del servizio pubblico. Un’esperienza che, però, le ha permesso di condividere momenti speciali con altri ospiti, creando legami e momenti di empatia. Un momento particolarmente toccante è stato quando ha assistito al racconto di Manila Nazzaro, invitata dal programma, che ha parlato apertamente del suo aborto.

Laura si è commossa profondamente, rivivendo il suo dolore passato e dimostrando ancora una volta quanto sia importante condividere esperienze difficili per sostenersi a vicenda. La Nazzarro conclusa la sua relazione storica con Lorenzo Amoruso ha così confessato riguardo all’aborto: “Molte donne provano un senso di colpa, e non ne vogliono parlare. Parlarne fa bene, è liberatorio. Non abbiamo colpe noi donne, eppure ci sentiamo in difetto, come se dipendesse da noi”.