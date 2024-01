Lavatrice, mettici qualche foglia di alloro: quello che succede è assurdo | Diventa un’ossessione

Non puoi nemmeno immaginare che cosa succede se metti qualche foglia di alloro nella lavatrice, non ne farai mai più a meno.

Molto spesso ci arrovelliamo il cervello per cercare soluzioni ingegnose per i nostri problemi casalinghi legati agli elettrodomestici ed alla loro manutenzione o semplice utilizzo. Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci dei tipici trucchetti della nonna che risultano essere sempre utili e formidabili.

I rimedi della nonna ci stupiscono sempre perché, per metterli in pratica, richiedono oggetti che sono facilmente reperibili e che tutti abbiamo a portata di mano. Inoltre, i rimedi fai-da-te casalinghi sono praticamente a costo ed impatto zero, dal momento che richiedono l’utilizzo di materiali naturali.

Ci sono molti consigli utili per agevolare o migliorare le prestazioni degli elettrodomestici casalinghi, ma uno in particolare relativo ad un elettrodomestico specifico è davvero sensazionale ed inimmaginabile. Stiamo parlando della lavatrice, indispensabile in ogni casa di ogni singolo individuo, e delle foglie di alloro.

L’alloro è una pianta aromatica ed officinale che può essere utile per moltissimi scopi diversi. Possiamo procurarci delle foglie di alloro sia al supermercato che a casa nostra una volta comprati e piantati i semi della pianta acquistabili sempre al supermercato. Queste foglie sono particolarmente utili in diversi ambiti della nostra vita.

Gli svariati utilizzi dell’alloro

L’alloro è molto utile in cucina e spesso viene usato per aromatizzare le pietanze e renderle più gustose. Questa pianta, inoltre, è utilizzabile per combattere le influenze stagionali preparando dei decotti molto efficaci. Infine, l’alloro serve anche per l’ambiente casalingo in generale: elimina i cattivi odori ambientali e rende la casa sempre profumata.

Oltre ai ben noti rimedi della nonna sopracitati che richiedono l’utilizzo dell’alloro, questa pianta è molto utile anche per un altro scopo casalingo. Stiamo parlando del momento in cui andiamo ad utilizzare la lavatrice: l’alloro è in grado di migliorare notevolmente il lavaggio della nostra biancheria solo con delle semplici accortezze.

L’alloro nella lavatrice: rimedio della nonna incredibile

Inserire all’interno della nostra lavatrice delle foglie di alloro ci aiuterà a rendere i colori dei nostri vestiti molto più brillanti ed accesi e ad eliminare la puzza di sudore. Ovviamente, per usufruire di tale capacità dobbiamo seguire alcuni semplici passi per inserire al meglio l’alloro durante il lavaggio in lavatrice. Se vogliamo utilizzare l’alloro durante un lavaggio in lavatrice dobbiamo mettere 10 foglie di alloro all’interno di un sacchetto di juta o di tela, aggiungere 4 cucchiai di bicarbonato e chiudere bene il sacchetto.

Fatto questo, aggiungetelo nel cestello della lavatrice assieme ai panni da lavare e azionate il lavaggio a 30 gradi. L’alloro si può usare anche per il bucato a mano facendo bollire acqua, bicarbonato e foglie di alloro e aggiungendo tale composto in una bacinella d’acqua dove staranno a mollo i panni per tutta la notte. La mattina dopo sciacquare abbondantemente.