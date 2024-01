Prosecco e spumante, con una bottiglia fai crescere le tue piante: scoperta miracolosa | Pollice verde per tutti

Una scoperta incredibile quella fatta dai botanici, basta una bottiglia di prosecco o di spumante per far crescere le nostre piante.

Se avete del prosecco e dello spumante a casa, le vostre piante gioiranno: i botanici hanno scoperto che è possibile utilizzarle per aiutare le piante a crescere.

Insomma sembra proprio che anche alle piante piaccia bere un po’ d’alcool. Tutti sappiamo quanto sia difficile occuparsi del nostro angolino verde in casa, soprattutto se non siamo pratici.

Sono in pochi infatti ad avere il pollice verde ed essere in grado di far rendere rigogliosa qualsiasi pianta (o quasi). È un vero dono della natura che non va sprecato ma che va coltivato, per l’appunto.

Sia che siate dei botanici esperti che degli amatori alle prime armi, questo trucchetto vi svolterà la vita: in poco tempo vi ritroverete con piante sane e forti, bellissime da vedere.

Prendersi cura delle piante

Prendersi cura delle piante richiede tanta attenzione, conoscenza e soprattutto molta dedizione. Innanzitutto è essenziale capire le esigenze specifiche di ciascuna pianta, dalla quantità di luce solare necessaria al tipo di terreno preferito. Bisogna anche conoscere le quantità d’acqua di cui ha bisogno ciascuna pianta: ci sono specie che ne chiedono molta e altre che invece potrebbero marcire con troppa acqua e umidità.

Anche la concimazione va fatta con criterio e non bisognerebbe mai esagerare. Bisogna inoltre pulire le foglie regolarmente, eliminando quelle secche e pulendo le restanti dalla polvere e dagli eventuali parassiti. Più facile a dirsi che a farsi di certo: bisogna mettere molto impegno nella cura della piante se vogliamo che siano rigogliose. Ma ecco un trucco che può svoltarci la coltivazione casalinga.

Spumante e prosecco per avere il pollice verde

Se avete delle bottiglie vuote di spumante o prosecco in casa dovete assolutamente ricordarvi di conservarne il tappo prima di buttarle. Il motivo? I tappi di sughero sono ottimi per aiutare le piante a crescere. Essendo per l’appunto di sughero sono biodegradabili e non solo: contengono molte sostanze nutritive che possono essere usate dalle piante per crescere. Grazie ai tappi potrete nutrire il terreno dei vostri vasi o del vostro orto in modo semplice e veloce, e le piante ringrazieranno.

In sostanza il sughero può essere usato come alternativa alle foglie secche e alla corteccia. In questo periodo dopo le feste, siamo sicuri che state combattendo con lo smaltimento di bottiglie varie, quindi avrete molti tappi di sughero a disposizione. Ovviamente prima di metterli nel terreno occorre lavarli accuratamente. Il consiglio è di spezzettarli e distribuirli sia sulla superficie che dentro il terreno, avendo cura di non dare fastidio alle radici. Con il minimo sforzo avrete un angolo verde da far invidia anche ai più esperti.