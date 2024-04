Belen Rodriguez, ha ritrovato l’amore: le foto insieme sono bollenti | Confessa che era innamorata da tempo

Belen Rodriguez sembra aver finalmente trovato l’amore e confessa che è segretamente innamorata da anni, insieme fanno sognare.

Una delle showgirl che ha condito con un po’ più di pepe la televisione italiana è senza dubbio Belen Rodriguez. L’argentina ha portato frizzantezza e vivacità in tutte le trasmissioni da lei presentate e co-condotte e il mondo dello spettacolo è diventato la sua casa. La Rodriguez ha scalato la piramide del piccolo schermo, passando da co-conduttrice e showgirl fino a diventare conduttrice.

Infatti, Belen è stata co-conduttrice nell’undicesima edizione di Colorado e conduttrice nella sua ultima esperienza televisiva a Le Iene. Ma oltre alla carriera Belen Rodriguez è anche nota, se non addirittura soprattutto, per le sue relazioni sentimentali che sono state oggetto principale di riviste e settimanale per diverso tempo.

La relazione che più ha fatto chiacchierare e che più è stata al centro dell’attenzione dei mass media è quella con il ballerino e conduttore tv Stefano De Martino. I due sono stati sposati dal 2013 al 2017 e dalla loro unione è nato anche un figlio, Santiago. Tuttavia, il loro amore è stato sempre altalenante e tra vari tira e molla adesso apre ci sia stato l’addio definiitivo.

Oltre a Santiago, Belen ha anche una figlia, Luna Marì, nata dalla relazione che ha avuto con il parrucchiere Antonino Spinalbese con il quale, di recente, è riuscita a riappacificarsi. Ma tra gioie professionali e private ci sono stati anche dolori in campo sentimentale. Dolori che, però, sono stati dimenticati grazie ad un nuovo incontro fatale con un pezzo di belvedere tutto scolpito e delineato.

Tradimenti e rimpiazzi

In questo ultimo periodo si è parlato molto dei presunti tradimenti che ci sono stati nella relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Indiscrezioni che sono state lanciate come bombe nei vari talk show e settimanali ma delle quali la vera verità resta ancora personalmente legata ai diretti interessati. Tuttavia, malgrado l’ennesimo addio abbiamo visto come la Rodriguez e De Martino si siano riavvicinati.

Il 9 aprile scorso Santiago ha compiuto 11 anni e per l’occasione i suoi genitori si sono riuniti per celebrare il suo giorno speciale. Una riappacificazione dettata dall’amore per il primogenito che pare possa colmare i sentimenti negativi tra la showgirl e il ballerino. Tuttavia, Belen non ha motivo di preoccuparsi perché adesso ha ritrovato l’amore e lo può finalmente mostrare in pubblico senzi più freni. Insieme fanno faville e nessuno riesce a stare al loro passo.

Il nuovo compagno di Belen Redriguez

Avvistati vari scatti in giro per il web, la Rodriguez sfoggia il suo nuovo compagno di viaggi in tutto il suo splendore e in tutta la sua maestosità. Un pezzo da novanta che tutte le sue colleghe le invidiano e del quale Belen va molto fiera. Questo nuovo amore le è stato presentato da una sua ex fiamma, Andrea Iannone, che le ha fatto conoscere il brivido della passione.

Belen Rodriguez non è solo una showgirl e una mamma ma è anche un’appassionata di motori e, soprattutto, delle due ruote. Ci sono alcune fotografie, infatti, che la ritraggono a cavallo di una Kawasaki Vulcan 900 a sottolineare come le sue forme sinuose possono allinearsi in modo impeccabile con le curve mozzafiato del bolide.