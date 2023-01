Le faceva impazzire tutte: Carlo Verdone era un vero sex symbol! | LE FOTO DA GIOVANISSIMO

In pochi sanno com’era Carlo Verdone da giovane. Ebbene, molti si stupiranno ma dovete sapere che l’attore era un vero rubacuori! Aveva un fisico scolpito e dei lineamenti bellissimi, faceva impazzire tutte le donne.

Carlo Verdone lo conosciamo tutti e ormai siamo abituati a vederlo in un certo modo; ma cosa pensereste se vi dicessimo che da giovane era un vero rubacuori? È così! L’attore faceva crollare tutte le donne ai suoi piedi, infatti ha avuto diversi flirt da giovanissimo. Di recente sono emerse alcune foto di quando era giovane che hanno lasciato tutti senza parole: l’attore era quello che oggi definiremmo un sex symbol.

Doppiatore, comico e regista, Verdone ha alle spalle una carriera da fare invidia ai suoi colleghi. La sua carriera iniziò nell’ambito del cabaret, quando debuttò al teatro Alberichino con Tali e quali: il giovane Verdone creò dei personaggi che fecero subito presa sul pubblico.

Carlo Verdone: un giovane bellissimo

L’attore può contare innumerevoli film di successo nel suo curriculum. A notarlo quando era giovane furono Enzo Trapani e, in seguito, Sergio Leone, che lo volle sul grande schermo in uno dei suoi film. Bianco, rosso e Verdone, del 1981, segnò il suo ingresso definitivo nel cuore degli italiani, dove è rimasto fino a oggi.

Figlio di Mario Verdone, docente di storia del cinema, nella sua famiglia l’amore per l’arte e il teatro è sempre stato al primo posto. Nonostante amasse la recitazione, Carlo Verdone si è laureato in lettere moderne, anche se poi non ha mai insegnato. La sua passione per il cinema è venuta prima di ogni altra cosa.

Oggi Verdone ha 62 anni e contagia tutti con la sua simpatia. La sua carriera è frutto esclusivo della sua bravura: grazie al talento e alla determinazione è riuscito a scalare le vette del successo e diventare uno degli attori e comici più amati dagli italiani.

Sebbene anche oggi mantenga del fascino, da giovane era un ragazzo bellissimo, molto diverso da come lo conosciamo oggi. A 18 anni era lo scapolo più desiderato d’Italia e in tante gli avevano messo gli occhi addosso.

I suoi lineamenti particolari ma dolci lo resero uno dei ragazzi più sognati del tempo, e in poche ebbero la fortuna di fidanzarsi con lui. Una di queste fu Giovanna Scarpelli, che fu sua moglie dal 1980 al 1996.

Le foto dimostrano che Verdone era proprio uno di quei ragazzi che faceva perdere la testa: sicuramente per lui non era difficile trovare qualcuna con cui uscire! Oggi è davvero diverso da com’era una volta, ma non per questo lo adoriamo di meno: è parte della storia dello spettacolo italiano.