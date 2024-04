Lil Jolie, rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “A questo programma ho dato…” | Solo adesso lo ha potuto dire

Anche per Lil Jolie è finito Amici e ha deciso di rompere il silenzio, solo adesso ha potuto dire quello che teneva dentro da un po’.

La puntata del serale di Amici andata in onda lo scorso 20 aprile ha visto l’eliminazione della cantante Lil Jolie che ha perso la sfida contro Sarah Toscano. La sua eliminazione si è protratta di una settimana a causa dell’indecisione del giudice Michele Bravi mostrata nella puntata di sabato 13 aprile e della sua richiesta di riflettere sulla sua decisione per un’altra settimana.

Alla fine, Michele Bravi ha assegnato ad entrambe le giovani ragazze un brano da eseguire per scegliere la migliore e la cantante che ne è uscita vincitrice è stata Sarah Toscano. Dopo l’eliminazione, Lil Jolie ha finalmente potuto svelare una verità che si è tenuta dentro per tutta la durata del talent show.

Il 23 aprile scorso, Angela Ciancio, in arte Lil Jolie, ha visto concludersi la sua esperienza ad Amici e poco dopo ha pubblicato un post su X dove ha espresso tutto quello che si sentiva di dire in merito sia al programma che alla sua conduttrice Maria De Filippi e ai suoi giudici. La ragazza non si è di certo risparmiata con le parole e il suo annuncio ha lasciato tutti spiazzati.

Poche volte un concorrente eliminato dal talent di Canale 5 decide di pubblicare un simile post con le frasi che ha scritto Lil Jolie. Questa novità ha lasciato i diretti interessati di sasso e nessuno si sarebbe mai aspettato le parole che l’artista ha usato per rivolgersi ai suoi ormai ex compagni, alla padrona di casa e ai giudici.

Il post di Lil Jolie

Dopo aver subito l’amara sconfitta nel serale di Amici, Lil Jolie ha voluto mettersi a nudo mostrando i suoi sentimenti più sinceri verso l’accademia, i suoi compagni di viaggio e i giudici. In un post pubblicato su X, l’artista ha scritto parole piene d’affetto rivolte ad ogni componente del programma, dai suoi compagni alla conduttrice passando per i giudici.

Rivolgendosi direttamente al programma, Lil Jolie ha scritto: “Ho sentito TUTTO, ho dato TUTTO, ho amato TUTTO” ed ha ringraziato tutti per la straordinaria e memorabile esperienza che ha avuto la fortuna di vivere. Insomma, un messaggio pieno di affetto che ha spiazzato tutti i diretti interessati per la sua dolcezza e onestà.

Il futuro di Lil Jolie

Solitamente, quando un allievo esce dall’accademia di Amici ha sempre qualche sbocco nel mondo della danza o della musica, anche se ne è uscito sconfitto. Anche per Lil Jolie la prassi non è cambiata e, infatti, secondo alcune indiscrezioni pare che la giovane ragazza stia per intraprendere una carriera musicale con dei pezzi grossi della musica internazionale.

Molto probabilmente potremmo vedere la cantante in una delle due prossime puntate del talk show presentato da Silvia Toffanin, Verissimo, in onda su Canale 5 ogni sabato e domenica dalle 16.30. Se così fosse, Lil Jolie potrebbe parlare della sua esperienza ad Amici e dei suoi progetti futuri.