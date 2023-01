Ultimo è malato e condivide il dolore con Maria De Filippi: il “morbo” che li divora giorno dopo giorno

Ultimo ha rivelato di essere affetto da una “malattia”, la stessa che fa soffrire Maria De Filippi e che li divora entrambi ogni giorno. Si tratta di un disturbo che spesso viene preso sottogamba, ma che in realtà rende faticosa la vita di tutti i giorni, a volte quasi invivibile.

Ultimo ha raccontato di soffrire di una malattia invisibile ai più ma non per questo meno dolorosa. Si tratta dello stesso “morbo” che ha colpito Maria De Filippi e il cantante ha parlato del fatto che a volte fa fatica anche a vivere normalmente, tanto la sua malattia è invalidante.

Il cantante ha vinto Sanremo nel 2018, nella categoria nuove proposte, e poi ci ha riprovato anche l’anno dopo finendo tra i big, posizionandosi secondo. La sua passione per la musica è emersa già nell’adolescenza: a 14 anni ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni e, visto il suo talento, i genitori lo hanno supportato nel frequentare la Melody Music School.

Ultimo e quella malattia terribile

Il cantante si è fatto conoscere quasi subito vincendo il concorso canoro Una voce per il Sud, dove in giuria c’era anche Marco Masini. Da quel momento Ultimo ha cominciato a ottenere sempre più premi e riconoscimenti, facendosi conoscere in particolare sul suo canale YouTube, seguitissimo fin dagli esordi.

Dal 2016 ha cominciato a usare lo pseudonimo che conosciamo tutti, col quale poi salirà alla ribalta nelle classifiche italiane. Grazie al suo successo e al supporto del pubblico, il cantante ha deciso nel 2018 di provare a partecipare a Sanremo, e mai scelta fu più giusta: grazie alla sua vittoria ottenne il successo nazionale e diventò conosciuto da tutti.

Nonostante i riconoscimenti e la felicità di aver coronato il suo sogno di una vita, Ultimo soffre ancora per una malattia che lo accompagna tutti i giorni: ormai fa parte di lui ed è molto difficile liberarsene.

I suoi fan più stretti sapranno infatti che il cantante soffre di ipocondria, una condizione che spesso lo fa stare male e gli impedisce di godersi la vita. Le Iene hanno voluto fargli uno scherzo prendendosi gioco proprio di questa sua malattia, e le conseguenze non sono state delle migliori: Ultimo ha iniziato a entrare in panico e ha cominciato a contattare diversi dottori per sapere cosa fare.

In pochi lo sapranno, ma anche Maria De Filippi soffre della stessa malattia: la conduttrice ha svelato di avere una vera e propria ossessione per la sua salute, arrivando al punto di aver salvato sulla rubrica del telefono diversi numeri di specialisti da chiamare nel momento del bisogno.