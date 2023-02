“È morto Max Giusti”, adesso si esigono spiegazioni | È tutta colpa sua

Max Giusti, storico conduttore e cabarettista, se n’era andato? Quelle parole hanno scatenato il putiferio, è colpa sua.

Ore di panico tra gli utenti dei social che, dopo aver visto una storia di Selvaggia Lucarelli, hanno pensato che Max Giusti fosse morto. Il comico e conduttore è molto amato dagli italiani, e per questo il web si è subito spaventato di fronte alla possibilità di dover dire addio per sempre a una personalità così importante del mondo dello spettacolo.

Tutta “colpa” di Selvaggia Lucarelli e di un post che ha pubblicato, spaventando i suoi follower. La notizia si è diffusa nel giro di pochissimo e i fan del conduttore sono subito accorsi sul profilo della giornalista, inondandola di messaggi per sapere cosa fosse accaduto a Giusti.

Una gaffe che è costata cara alla giornalista, che ha dovuto gestire il fermento del web e trovare una soluzione allo sbaglio. La giurata di Ballando con le stelle ha fatto di nuovo parlare di sé a causa di questo scivolone involontario, ma alla fine il disguido è stato chiarito e tutto si è risolto per il meglio.

La morte di Max Giusti

La storia che ha pubblicato Lucarelli non lasciava spazio a dubbi: Max Giusti, storico conduttore della televisione italiana e cabarettista, se n’era andato. Tantissimi i messaggi di cordoglio per il conduttore, ma soprattutto le richieste di spiegazioni alla giornalista dopo quella storia così ambigua.

Ma cosa è accaduto? La giornalista aveva condiviso una foto di lei e Giusti risalente a molti anni fa, con scritto “Ciao Max”. Un messaggio che ha scatenato il panico tra gli utenti, che hanno subito commentato la notizia chiedendo delucidazioni e hanno riempito Lucarelli di messaggi per sapere cosa fosse accaduto davvero.

Il passo indietro

Resasi conto della gaffe e del panico che aveva involontariamente creato, Selvaggia Lucarelli ha modificato la descrizione del post in: “Nessuno lo sa, ma le prime prove con ‘i pacchi’ le ha fatte con me. Avevi già talento Max”. Così ha rassicurato gli utenti, spiegando che il suo post era solo per ricordare l’inizio della carriera di entrambi. I due infatti sono molto legati, e non tutti sanno che avevano avuto una relazione.

Così il web si è calmato e anche i fan del conduttore che, lo ricordiamo, sta benissimo. Giusti e Lucarelli hanno collaborato per diversi anni, quando entrambi facevano teatro e la giornalista spesso scriveva i testi al comico. Incredibile come una frase che doveva essere innocente abbia scatenato un panico di tali dimensioni, ma tutto è bene quel che finisce bene.