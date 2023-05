News Kate Middleton e Harry hanno nascosto un segreto per tutto questo tempo | Scandalo Royal Family Di Luna Vespri - 14

Kate Middleton e il cognato Harry uniti da un segreto tenuto all’oscuro da tutti.

Lo scorso 6 maggio, si è tenuta l’incoronazione ufficiale di Re Carlo III, che ha consacrato così, la sua consorte Camilla, come regina. Ciò ha creato non poco scalpore nei sudditi.

Non tutti si aspettavano, infatti, un avvenimento del genere, dal momento che avendo raggiunto ormai l’età di 74 anni, Carlo, a parere dei più, avrebbe dovuto abdicare in favore del figlio William e sua moglie Kate Middleton.

Tuttavia, la cerimonia si è svolta in un clima consueto a una città come Londra, nuvolosa e piovosa, senza però che ciò infierisse sulla buona riuscita della giornata, rivelatasi piacevole e piena di emozioni.

A parteciparvi, le più importanti autorità del panorama internazionale, oltre che i familiari, il principe erede al trono William, sua moglie Kate Middleton con i loro tre figli, tutti molto eleganti e impeccabili, nonostante l’evidente stato d’animo del piccolo Louis annoiato dalla cerimonia.

Cosa nascondono Kate Middleton e Harry?

Ciò che ha fatto sorgere alcuni dubbi e indiscrezioni è stata la mancanza di Meghan Markle alla cerimonia. Si pensa, tra le altre ipotesi, che l’ex attrice non sia stata proprio invitata, insieme al marito Harry, il quale però vi ha preso comunque parte, in disparte rispetto la sua famiglia.

Appena dopo l’incoronazione del nuovo re, è venuta fuori una notizia che ha portato a galla un fantomatico segreto che riguarda Kate Middleton e suo cognato Harry. A far circolare la notizia è stata la rivista Public, che rivela come i due abbiano avuto a che fare per chiarire delle questioni.

Il patto segreto tra le due teste coronate

A quanto pare, ci sarebbe stata una riunione segreta che vede come protagonisti i due principi figli di re Carlo III, e Kate Middleton. Un incontro messo in piedi proprio per trovare un modo che placasse gli animi e le tensioni all’interno della famiglia reale. L’invito al principe Harry e alla sua famiglia per la cerimonia è arrivato proprio da parte di Carlo III: Harry ha così preso la decisione di presentarsi da solo. Dal momento che l’invito non è bastato a saldare i problemi con il resto della famiglia, il principe William ha deciso di incontrare il fratello, insieme a Kate come mediatrice tra i due.

I dettagli riguardo tale incontro sono stati rivelati dallo storico Andrew Lownie, il quale afferma come il principe William abbia deciso di acconsentire a questo incontro segreto con il fratello nemico poco prima dell’incoronazione. Lo storico sottolinea poi, come Harry sia un ottimo manipolatore, anche se il principe William ha saputo gestire la situazione proprio grazie a questo patto. Tuttavia, ciò che è venuto fuori da tale riunione non è noto al momento, per cui intorno all’episodio circolano soltanto ipotesi.