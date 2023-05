News Vi ricordare i figli di Sandra e Raimondo? Dopo la morte il baratro | Ecco che fine hanno fatto Di Mia Lonigro - 12

Dov’è andata l’eredità di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello? I figli filippini della coppia spariti dai radar. Ecco che fine hanno fatto.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono stati due dei personaggi televisivi italiani più importanti ed influenti di sempre. Attori, comici e conduttori Sandra e Raimondo hanno davvero cambiato le regole del nostro piccolo schermo grazie ai loro celebri ruoli. Tutti si ricordano quando Sandra nella celebre sitcom Casa Vianello pronunciava la frase “Che noia, che barba; che barba, che noia”.

Un’espressione riconoscibile che ha letteralmente influenzato tantissime generazioni. I due interpretavano, infatti, una coppia di sposi annoiata e stanca dalla routine e mentre raccontavano con ironia le difficoltà del matrimonio tornavano sempre, ogni sera, nello stesso letto.

Nella realtà Sandra e Raimondo hanno avuto una storia d’amore tra più belle dello showbusiness. Dopo essersi conosciuti nel 1958 i due sono convolati a nozze nel 1962 e sono rimasti insieme per tutta la loro vita, almeno fino a quando entrambi sono venuti a mancare nel 2010.

Un amore unico e profondo non coronato, però, da figli naturali. Tuttavia, Sandra e Rimondo hanno creato comunque una famiglia diversa sì ma ricca di affetto. Stiamo parlando di quella formata con una coppia filippina che li ha accuditi fino all’ultimo e che ha ereditato la grande fortuna degli attori.

L’adozione e la famiglia di Sandra e Raimondo

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno convissuto dal 1991 con dei domestici filippini che li aiutavano davvero in tutto. Con loro il legame è andato ben oltre l’aspetto lavorativo e insieme sono diventati una vera e propria famiglia arricchita anche dalla nascita dei figli dei coniugi filippini, Raimond e John Mark. Edgar Magsino e Rosalia ora sulla cinquantina avevano all’epoca deciso di farsi aiutare e affidare la genitorialità dei loro due figli a Sandra e Raimondo con grandissima gioia dei due comici.

I sei hanno, così, costituito una famiglia unitissima fatta di rispetto ed affetto tanto che alla morte di Sandra e Raimondo i filippini hanno ereditato praticamente tutto. Ma a distanza di tredici anni dalla morte della coppia sapete che fine hanno fatto i loro figli adottivi? Dove è andata a finire l’ingente eredità degli attori?

Ecco dove sono i figli di Sandra e Raimondo

In seguito alla scomparsa di entrambi i comici, avvenuta a distanza di cinque mesi l’uno dall’altra, la famiglia dei filippini che ha accudito e aiutato Sandro e Raimondo ha raccolto la grande eredità della famosa coppia. La casa dove vivevano tutti insieme appartiene ora a Raimond e John Mark mentre i loro genitori si sono ritrasferiti nel loro paese d’origine e hanno aperto una ONLUS per i più sfortunati in nome dei Vianello.

Nel frattempo in Italia Raimond dopo essersi iscritto alla facoltà di Economia ed aver abbandonato poco dopo ha frequentato corsi di lettura veloce e di memoria. E se ora si occupa di network marketing suo fratello si è iscritto al Liceo Classico e ha aperto, poi, una società immobiliare. Insomma, tutti sono decisamente sistemati in ricordo anche della grande famiglia che hanno costruito insieme a Sandra e Raimondo.