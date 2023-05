News Uomini e Donne: esplode la bomba in studio, smascherata | Durissime parole e provvedimenti Di Luna Vespri - 21

La famosa tronista di Uomini e Donne è stata smascherata e verbalmente aggredita da una delle dame del Trono Over.

Una caratteristica fondamentale di uno dei programmi più seguiti di Canale 5 come Uomini e Donne, è certamente la presenza costante di discussioni che nascono tra i vari partecipanti alla trasmissione. La novità è che non si era mai verificata una lite tra i partecipanti dei due troni.

In particolare, questa volta, si tratterebbe di pesanti accuse rivolte da una donna del Trono Over, contro la tronista Nicole Santinelli, verso cui avrebbe già lamentato un certo dissapore.

La donna in questione è Silvia Zanin, la dama piemontese, arrivata al programma per merito delle sue figlie. Silvia è rimasta vedova molto giovane, e dopo un periodo di enorme sofferenza, arrivata a 53 anni ha deciso finalmente di rimettersi in gioco.

Dall’entrata a Uomini e Donne, Silvia Zanin ha iniziato a frequentare Biagio Di Mario, iniziando una relazione abbastanza seria, al punto che opinione comune del pubblico era una possibile relazione stabile al di fuori del programma. Tuttavia, la storia tra i due si è conclusa nel momento in cui il cavaliere napoletano ha iniziato a corteggiare Paola, infrangendo le aspettative e l’immagine che di lui aveva Silvia. Di recente è uscita con Sabino.

Le feroci parole di Silvia Zanin contro la tronista Nicole Santinelli

Silvia Zanin ha raccontato di aver affrontato un periodo molto doloroso, affermando quanto le sue figlie siano state d’aiuto affinché la donna riuscisse a ritrovare la speranza per aprire un nuovo capitolo della propria vita, in compagnia di un uomo.

Durante un’intervista per Lollo Magazine, la dama piemontese oltre a raccontare come prosegue la sua frequentazione con Sabino ha dichiarato di appoggiare Roberta Di Padua e di supportare Armando sulla tronista Nicole Santinelli.

I motivi dell’astio tra le due donne

Sempre nel corso della stessa intervista, Silvia Zanin è stata molto chiara nell’esprimere tutto il suo disprezzo verso la tronista Nicole Santinelli, in merito a determinati episodi che si sono verificati durante il programma condotto da Maria De Filippi.

Le sue parole sono state “Nicole non mi è piaciuta, troppo presuntuosa”, per quanto riguarda il diverbio tra Roberta di Padua, Carla Belotti e Nicole, giudicando quest’ultima troppo sicura di sé e indisponente. Inoltre, ha appoggiato la Di Padua nella descrizione delle esterne fatte da Nicole come tutte uguali. Resta da aspettare la reazione della tronista in merito a queste feroci parole sul suo conto.