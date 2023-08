News Test visivo: quello che vedi ti dirà qualcosa che sicuramente non sai di te | È incredibile Di Camilla Conti - 20

Guarda questa immagine e istintivamente fai una scelta, quello che succederà dopo ha dell’incredibile. Provare per credere.

Le illusioni ottiche sono davvero divertenti e intriganti, ma questo non è il loro unico scopo, infatti servono anche a far attivare parti specifiche del cervello, in questo modo si possono avere delle risposte molto interessanti.

La nostra personalità, in molti casi non viene espressa nel suo massimo potenziale e noi stessi ci convinciamo che sia fera a quello stadio, per esempio se ci è capitato di sentirci in difficoltà in mezzo alle persone pensiamo di essere timidi o introversi.

Diversamente, se quando siamo in gruppo diventiamo l’anima della festa, allora ci convinciamo di essere esuberanti e sempre allegri. Nulla di più sbagliato, la nostra personalità è molto più complessa.

Riuscire a capirsi nel profondo è un ottimo esercizio che dovrebbero fare tutti per sentirsi meglio con se stessi, prima di tutto, e poi con gli altri. Per questa ragione alcuni studiosi sottopongono i loro pazienti a testi visivi come questo per andare a sbloccare qualcosa di cui non erano a conoscenza.

L’illusione ottica ti svela qualcosa che sicuramente non sai di te stesso

Questa illustrazione è stata realizzata proprio dall’artista messicano Octavio Ocampo, esperto in illusioni ottiche che possono stimolare alcune parti del nostro cervello a trasmettere impulsi specifici che possono indicare una caratteristica della nostra personalità che tendiamo a tenere nascosta.

quindi, senza indugiare oltre, quello che ti viene chiesto è di essere sincero con te stesso, guardare l’immagine e seguire il tuo istinto senza stare troppo tempo a pensarci, Ti apparirà una figura, la prima che vedi è proprio una parte della tua personalità che cerca di emergere.

Risposte, ecco cosa significa la tua scelta

Se la prima immagine che il tuo cervello ha individuato è stata la figura del corpo di una donna distesa sul prato, allora significa che nel profondo sei una persona che ricerca una vita tranquilla, non hai davvero bisogno di inseguire l’ambizione ad ogni costo. Cerchi disperatamente il tuo posto felice, nonostante la vita ti obblighi a dover assecondare la frenesia della società. Segui il tuo istinto e prenditi delle pause per rimetterti al centro della tua narrazione.

Se hai visto degli alberi speculari, come prima immagine, dimostri di essere una persona molto serie e rispettosa di chi ti sta intorno, se hai degli impegni li porti sempre a termine e non ti sbilanci mai quando sai che non puoi. Le persone che ti circondano hanno capito che di te si possono fidare per chiedere una mano, ma questo ti porta a dire un po’ troppe volte sì. Quindi valuta bene quando è il caso di rispondere no.

Le immagini che dicono molto di più di quello che pensi

Se la prima cosa che hai notato dell’immagine sono le teste incastrate nei rami degli alberi, allora dimostra che sei una persona estremamente riflessiva, per te è impossibile prendere la vita con leggerezza, per te la conoscenza sta alla base del tuo vivere e questo ti porta spesso a isolarti, ma attenzione perché spesso ti dimentichi di coltivare i rapporti umani scegliendo i libri, ma per trovare la versione migliore di sé è fondamentale anche il confronto con gli altri

Invece, se la prima cosa che hai notato sono state le teste scolpite nel tronco dell’albero, allora sei una persona che in più occasioni si è sentita sola e non capita, questo perché i tuoi gesti, molte volte sono stati fraintesi e questo ti ha portato a non riuscire a creare legami stabili. Le persone che ti sono davvero vicine ci hanno messo del tempo ad entrare nel tuo mondo privato. Chi ci è riuscito, però, ha scoperto una persona estremamente creativa e di grandissima sensibilità. Allenati a mostrare fin da subito queste tue doti che saranno amate da tutti.

Se questo test ti ha incuriosito prova con un altro per avere risposte.