News Ferrovie dello Stato sta assumendo: basta il diploma, ecco le posizioni aperte | Scadenza i primi di settembre Di Didi Kera - 14

Le Ferrovie stanno offrendo diverse possibilità di lavoro per chiunque volesse intraprendere la carriera in questo ambito.

Con periodicità costante, le Ferrovie dello Stato bandiscono diversi posti di lavoro da offrire a chiunque voglia cimentarsi nel mondo dei treni e delle stazioni. Non tutte le posizioni richiedono di possedere un titolo di laurea, come in questo caso. Infatti, per le assunzioni aperte adesso è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola media superiore.

In questo caso, l’azienda sta cercano persone che si occuperanno della manutenzione dell’infrastruttura degli impianti elettrici e della manutenzione dell’infrastruttura lavori. Coloro che otterranno il lavoro dovranno occuparsi di installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie.

Le Ferrovie dello Stato hanno aperto delle posizioni lavorative per operatori specializzati. Questi verranno inseriti nell’azienda con un contratto di apprendistato professionalizzante, con assunzione come da CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e altri benefit.

I nuovi assunti avranno la possibilità di lavorare in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. presso le strutture societarie con sedi di lavoro presenti nell’ambito di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (DOIT).

Requisiti necessari per potersi candidare

Per avere la possibilità di candidarsi a queste posizioni, si devono possedere questi requisiti: avere tra i 18 e i 29 anni compresi; possedere un diploma di scuola superiore in ambito tecnico (in particolare, per aspiranti alla manutenzione infrastruttura impianti elettrici: diploma di elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, manutenzione e assistenza tecnica;

per aspiranti alla manutenzione infrastruttura lavori: diploma di meccanica, meccatronica ed energia, costruzione, ambiente e territorio, geometra, trasporti e logistica, manutenzione e assistenza tecnica); avere la patente B; possedere i requisiti fisici adatti per il ruolo ed essere in grado di tensione al risultato, iniziativa, miglioramento continuo e team working.

Come candidarsi

Chiunque fosse interessato a candidarsi a queste posizioni di lavoro e possiede tutti i requisiti necessari, dovrà accedere al sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato ed inviare la propria candidatura per Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Impianti Elettrici oppure per Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Lavori. Infine, cliccare sul pulsante Candidati.

Se, invece, non siete registrati sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato e non avete le credenziali per accedervi, dovete prima registrarvi al sito compilando il modulo di registrazione. Le candidature per queste posizioni aperte scadranno l’11 settembre 2023. In ogni caso, monitorare costantemente il sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato, perché le assunzioni si aprono periodicamente e potreste trovare l’offerta che fa per voi.