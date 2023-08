News Questi segni vi odieranno per sempre, serbano rancore eterno | Statene alla larga Di Camilla Conti - 14

Alcuni segni zodiacali non sono proprio compatibili con te, questi in particolare stanno vivendo un periodo difficile.

A tutti sarà capitato di incontrare per la prima volta una persona e sentire che non c’era affinità a pelle, non vuole essere un giudizio o un pregiudizio verso l’altro, semplicemente la chimica non ha funzionato.

In molti casi, questo accade perché la persona che avete davanti ha vissuto esperienze fin troppo simili alle vostre e questo non ci permette di avvicinarci, proprio perché ci siamo già passati. Infatti, in più occasioni, saranno proprio alcuni gesti quasi impercettibili, che vi avranno urtato maggiormente.

Dietro a tutti questi tratti importantissimi della nostra personalità e del nostro vissuto, esiste anche una parte dedicata all’oroscopo e agli astri che governano il nostro mondo. Il segno zodiacale sotto cui nasciamo può influenzare l’approccio che abbiamo con gli altri.

In molti casi, i tratti maggiormente predominanti sono quelli della sensibilità, della resilienza e dell’impulso, anche se le altre persone sono del nostro segno zodiacale, questo non significa che siamo persone identiche e con lo stesso carattere, un errore che fanno in molti. Ci sono soltanto alcuni tratti e caratteristiche che ci accomunano, ma possono anche svelarsi in diversissime forse.

I 4 segni più rancorosi dello zodiaco

Tra tutti i dodici segni dello zodiaco ce ne sono proprio quattro che in particolar modo dimostrano si essere più rancorosi degli altri, serbando odio fino a non star bene nemmeno con se stessi. Ecco quali sono questi segni zodiacali, se è il vostro, provate a fare un lavoro su voi stessi per stare meglio. Vivere di odio e rancore vi consumerà.

Il primo di questi segni è il Toro, la sua lealtà è estrema, nessun altro segno è così, di conseguenza è una persona che non tradirà mai ne l’amore ne le amicizie. Di conseguenza si aspetta lo stesso dagli altri, se dovesse capitare metteteci una x sopra, perché non vi perdonerà mai e serberà rancore per sempre.

Il rancore e l’odio governano questi segni zodiacali

Come non citare lo Scorpione in questa lista, non è un segreto che sia il segno più vendicativo dello zodiaco, anche se fanno finta che un torto gli sia scivolato addosso, in realtà non lo supereranno mai e serberanno rancore e odio fino allo sfinimento, sia loro che vostro. Soltanto la vendetta porterà un po’ di sollievo allo Scorpione.

Forse non tutti sanno che anche il Cancro è un segno da inserire in questo elenco, nonostante appaia sensibile e disponibile verso il prossimo, serba nel profondo un rancore molto forte. questo perché è estremamente lunatico e permaloso a dismisura, si aspetta che tutti lo trattino come lui tratta gli altri e il minimo errore vi segnerà a vita.

L’ultimo segno degno di nota in questa lista è la Vergine, questo segno è di una pignoleria quasi maniacale, ci tiene all’ordine e alla precisione in qualsiasi cosa faccia e pretende che anche gli altri seguano il suo esempio. Se questo non dovesse succedere e qualcosa dovesse andare storto, preparatevi a sentirvi l’odio addosso e sappiate che per voi serberà rancore per molto tempo. Se siete uno di questi segni, non offendetevi, piuttosto provate a riflettere su quanto questo odio vi stia logorando e ammorbiditevi, per il vostro bene.