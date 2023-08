News Pensi di essere intelligente? Scoprilo con questo test del QI | Se lo risolvi in 15 secondi sei un genio Di Ambra Ferri - 14

Qual è il tuo quoziente intellettivo? Questo test ti farà scoprire in poche e semplici mosse quanto sei intelligente.

Tutti almeno una volta nella vita abbiamo pensato di testare il nostro quoziente intellettivo, per capire se siamo sopra la media. Il test che vi proponiamo di oggi vi permetterà di capire in pochi secondi qual è il vostro livello di intelligenza.

Rispondendo a una semplice domanda potrete scoprire finalmente se siete dei veri geni. E voi, siete pronti a mettervi alla prova?

Spesso vengono sottovalutati, ma i test di intelligenza rappresentano dei modi divertenti per tenere allenata la mente e scoprire di più di se stessi. Uniscono l’utile al dilettevole e stimolano il nostro cervello tramite curiosi quiz.

Quanto sei intelligente? Scopri il tuo QI

Nell’opinione comune si tende a confondere il quoziente intellettivo con grado di intelligenza delle persone. In realtà il valore numerico del QI indica le capacità logico-deduttive di una persona. Questo fattore può essere calcolato tramite test specifici, come quello proposto oggi. Per risolverlo vi basteranno meno di 15 secondi, ma la risposta potrebbe essere illuminante.

Anche se il test di oggi potrà sembrarvi matematico, in realtà è necessario solo associare dei numeri a delle figure. Ognuna di essa corrisponde a un preciso numero, che a sua volta deve essere scoperto tramite operazioni matematiche. Insomma, si tratta di un quiz che unisce capacità logiche a quelle di calcolo.

La soluzione al test

Al centro dell’immagine ci sono dei simpatici cagnolini di razza Corgi e un esemplare di Beagle. Osservando l’immagine del test non è possibile sapere quanto vale ogni cagnolino, ma bisogna procedere alla rovescia. L’obiettivo, infatti, è capire quanto equivale ogni cagnolino a partire dai risultati. Stando a quanto viene reso noto, sommando 3 Beagle uguali si ottiene 45, mentre la somma tra 1 Beagle e 1 Corgi con espressione felice equivale a 19. Infine, dall’ultima riga si capisce che 2 Corgi con espressione felice corrispondono a 1 Corgi con espressione curiosa. Concentratevi sull’ultima riga, perché l’obiettivo è proprio trovare il valore numerico dell’ultimo amico a quattro zampe entro 15 secondi.

Se siete riusciti a risolvere il test, complimenti: siete dei veri geni e il vostro quoziente intellettivo è molto alto. Se non siete riusciti ad arrivare alla soluzione, non scoraggiatevi: con un po’ di allenamento diventerete dei veri fuoriclasse. L’immagine mostrava che 3 Beagle uguali equivalgono a 45, ecco perché per scoprire quanto valeva un singolo cagnolino bastava fare 45:3, ovvero 15.

A partire da questo risultato e passando da un’operazione inversa, si può scoprire quanto vale l’ultimo Beagle con un’espressione curiosa. 19-15 dà come risultato 4. Infine, sommando i due Corgi otteniamo 8, la soluzione al quiz. Se volete mettervi alla prova con un altro test, eccone uno che fa al caso vostro.