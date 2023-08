News “C’è passione”: Francesco Facchinetti torna con Alessia Marcuzzi | Rivelazioni clamorose Di Didi Kera - 15

Il figlio di Roby Facchinetti ha fatto delle dichiarazioni circa la sua ex compagna di vita, c’è ancora qualcosa.

Francesco Facchinetti è nel mondo dello spettacolo e, in particolare, in quello della musica da diverso tempo ormai e la sua vita è costellata di successi. Dal punto di vista professionale, infatti, non può lamentarsi.

Invece, da un punto di vista personale, ha avuto alti e bassi, diverse relazioni amorose con diverse donne, ma tutte sono finite bene. Anche se sono finite. Durante un’intervista al Corriere della Sera, Facchinetti ha detto di sé: “Non sono un uomo di talento, sono portato a fare troppe cose insieme, però ho un pregio: sono un visionario, riesco ad immaginare prima quello che potrà accadere”.

Tra le donne che ha amato, Francesco si è fidanzato con la showgirl sudamericana Aida Yespica durante L’Isola dei Famosi del 2004. In merito a questo evento, il dj ha commentato: “Ho avuto relazioni con donne molto belle, Aida è una di queste. Mi sono ritrovato su un’isola deserta con lei, cosa potevo chiedere di più?”.

Adesso il produttore è sposato con Wilma Helena Faissol dal 2014, che gli ha dato due figli: Leone di 8 e Liv di 7 anni. Quindi, sono quasi 10 anni che Facchinetti è sposato con la fashion blogger brasiliana e pare proprio che l’amore sia ancora molto vivo nella loro coppia.

Francesco Facchinetti su Wilma Helena Faissol

L’uomo ha così raccontato il loro incontro: “Ci siamo conosciuti su una chat tra amici, si programmava una vacanza di gruppo a Marrakesh. Per un po’ è rimasto un rapporto epistolare e basta. Quando finalmente ci siamo incontrati, uscendo dalla porta finestra della cucina, Wilma è inciampata ed è caduta ai miei piedi. Da lì è cominciata.

Due persone agli opposti, bianco e nero, che si attraggono con intensità. La vita con me è complicata, piena di continui imprevisti. Ogni tanto ho bisogno di stare solo, perdermi nei pensieri, trovare stimoli”. Francesco è stato anche in terapia di coppia con sua moglie a causa dell’uso smodato del cellulare. Ma sono riusciti a superare anche questo ostacolo.

Francesco Facchinetti su Alessia Marcuzzi

Il produttore ha espresso parole affettuose nei confronti della sua ex compagna Alessia Marcuzzi, nonché madre della primogenita Mia: “Io e Alessia siamo molto simili, abbiamo una grande considerazione di noi stessi, un forte amor proprio, che ci ha portato a realizzarci nella vita. Se decidi di fare un bambino con una persona, è chiaro che c’è amore, c’è passione, c’è tutto. E tra noi è stato così.

Quando è finita, è rimasta una grande amicizia, l’affetto. Resto sempre legato alle persone con cui ho condiviso una parte di vita, ancor più se è la madre di mia figlia. E il nostro obbiettivo era ed è il bene di Mia. Creare una zona protetta ci è venuto naturale”. Adesso, Facchinetti si mantiene in forma mangiando sano, non bevendo e non fumando e trovando una soluzione per il suo problema di stempiatura: una patch cutanea. Senza dare peso ai commenti altrui.