Uno di questi camion si sta muovendo, quale? Test d'intelligenza per veri campioni | Lo risolve il 2%

Questa immagine sta mettendo davvero in difficoltà gli utenti che non riescono a risolvere il test. Chi si sta muovendo?

Questa illusione ottica è diventata virale perché gli utenti che ci si sono imbattuti vengono fregati dal loro stesso cervello e solamente in pochissimi danno la risposta corretta.

Uno dei metodi più divertenti e rapidi per mettere alla prova il proprio intelletto, allenare il cervello e aguzzare la vista è proprio quello di cimentarsi nei test di intelligenza, soprattutto se riguardano le illusioni ottiche.

Questa del camion sta risultando tra le più ostiche, la domanda è: quale dei tre camion si sta muovendo? Due di loro sono fermi, riesci a individuare l’unico che non lo è? Non c’è trucco e non c’è inganno, la soluzione è davvero sotto i vostri occhi, solo che potrebbero ingannarvi.

Partiamo con il test, la prima cosa da fare è rilassarsi, chiudere per qualche secondo gli occhi in modo da eliminare un possibile sforzo fatto in precedenza e poi riaprirli per fissare per qualche istante l’immagine proposta.

La soluzione del test del camion

Pensi di essere riuscito a risolvere questo rompicapo davvero insidioso? Benissimo, è arrivato il momento di scoprirlo. Il motivo per cui questo test risulta particolarmente difficile è perché racchiude alcuni concetti fondamentali della fisica.

Per trovare la risposta corretta guardando l’immagine è, prima di tutto, fondamentale concentrarsi sulle accelerazioni dei mezzi in movimento. Svelato il trucco, non sarà difficile capire in un attimo che la risposta corretta è la C. Avevi indovinato?

Le spiegazioni dell’illusione ottica

Ma vediamo come mai la C è la risposta giusta, prima di tutto possiamo assolutamente escludere il mezzo A visto che mostra un’accelerazione negativa, ovvero sta frenando e da cosa lo vediamo? Semplice, dal fatto che il liquido dentro la cisterna si sta spostando verso la parte anteriore.

Allora come mai non è nemmeno il B? Se osservate bene questo mezzo non sta accelerando ma segue un’andatura costante, infatti il liquido non si muove. Possiamo addirittura ipotizzare che il mezzo sia completamente fermo, magari posteggiato. La risposta esatta, dunque, non può essere altrimenti che la C, proprio perché la sua accelerazione è positiva, e quindi sta aumentando la sua velocità, lo vediamo chiaramente dal liquido spostato verso la parte posteriore. Se ti è piaciuto questo test, ti invitiamo a provarne altri e divertiti ancora un po’.