News Test della personalità: quanto sai rischiare davvero? Nella vita sei audace o prudente | Scoprilo adesso Di Ambra Ferri - 17

Ami il rischio o preferisci rifugiarti in un porto sicuro? Se non sai rispondere a questa domanda, il test di oggi ti può aiutare.

Esistono persone che non si fanno domande prima di compiere un’azione: il loro motto è “Si vive una volta sola”, e per questo non valutano i rischi. Altre, invece, sono dei pensatori nati: ponderano ogni scelta e non fanno nessun passo senza prima valutarne le conseguenze.

Quelle appena descritte sono due personalità profondamente diverse e definite. Spesso, però, è difficile riconoscersi in una specifica categoria, ecco perché esistono i test di personalità.

Si tratta di strumenti utili ad approfondire lati nascosti della propria persona, quelli su cui non ci si sofferma mai. I test della personalità possono essere uno strumento valido per imparare a conoscersi, ecco perché vengono utilizzati anche dagli psicologi con i propri pazienti. Quello di oggi vi permetterà di scoprire se siete delle persone audaci o prudenti.

Scegli una maschera e ti dirò chi sei

Ami correre i rischi o preferisci le certezze? L’adrenalina è tua amica o nemica? Questo test ti permetterà di scoprirlo in pochissimi secondi: basta fare scegliere la maschera che preferisci. Nell’immagine sono rappresentate tre maschere molto diverse. Per scoprire di più sulla tua personalità, devi individuare quella che ti colpisce di più: sappi che a ogni maschera corrisponde una descrizione molto precisa, che delineerà il tuo profilo.

Se hai scelto la maschera numero 1, allora sappi che sei una persona molto equilibrata, che cerca di ponderare ogni scelta, a volte fin troppo. Infatti, spesso ti trattieni per la paura delle conseguenze o perdi troppo tempo a pensare al futuro, dimenticandoti che tutto ciò che hai è il presente. Nonostante questo, hai la capacità di riconoscere quando è il momento di buttarsi e quando fare un passo indietro. La tua mente sa fare un cocktail perfetto tra istinto e ragione.

A ogni maschera una personalità

Chi preferisce la maschera numero 2, invece, è una persona profondamente istintiva. Amate l’adrenalina e questo vi porta a non pensare, ma a buttarvi di pancia nelle cose. Difficilmente pensate alle conseguenze, preferite cogliere l’attimo.

Se hai scelto la maschera numero 3, allora sei una persona estremamente riflessiva. A volte perdi molte occasioni per via dei pensieri che affollano la tua mente. Prima di prendere qualsiasi decisione rifletti molto: anche se sei molto maturo ed equilibrato, dovresti imparare a lasciarti andare, a vivere la vita con più leggerezza. Non è sempre necessario avere un piano B per cadere in piedi. Se questo test ti è piaciuto e vuoi scoprire altri lati della tua personalità, eccone un altro che fa al caso tuo.