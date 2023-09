News Allo scoperto la nuova compagna di Stefano De Martino | A parlare è la famiglia Di Camilla Conti - 14

È stato proprio uno dei membri della famiglia del conduttore a parlare della nuova compagna di Stefano de Martino.

In questa calda estate abbiamo sentito parlare molto della presunta separazione tra Belen e Stefano De Martino, anche se i due non hanno ancora mai confermato l’accaduto, ci sono stati diversi indizi a supporto di questa tesi, che gli stessi hanno fomentato.

Sono trapelate anche insistenti voci che vedrebbero De Martino impegnato in una nuova relazione, soprattutto perché sono davvero tante le immagini che sono apparse sui social in cui i due apparivano molto distanti, Belen non si è nascosta nel mostrarsi con l’imprenditore Elio Lorenzoni e quindi scatenando un nuovo putiferio mediatico.

Anche De Martino, però, non si è tenuto nell’ombra, anzi, attraverso i suoi canali social ha mostrato diversi ammiccamenti non troppo criptici su questioni amorose. Fonti vicine ai due hanno confessato che in realtà si tratterebbe solo di una mossa di marketing perché se ne parli. Però qualcosa non torna.

Nonostante sia Belen sia Stefano abbiano deciso di combattere questa ‘battaglia ‘ a suon di storia Instagram, nessuno dei due si è mai esposto ufficialmente per dare spiegazioni su quanto stia accadendo al loro matrimonio e il continuo tira e molla che portano a vanti da anni. Però adesso a parlare è una persona molto vicina a Stefano.

La nuova fidanzata di Stefano De Martino

A rompere il silenzio che da questa estate circonda la vicenda Rodriguez/De Martino è proprio una persona che fa parte del nucleo famigliare più stretto del conduttore campano, anzi forse una delle persone a lui più vicine. Si tratta proprio di sua sorella, Adelaide De Martino che si è esposta sulla presunta fine della relazione del fratello e Belen.

La giovanissima ex stella di Amici ha così avrebbe parlato con un gesto eclatante e inequivocabile delle frequentazioni di suo fratello. Poco dopo è stato avvistato insieme all’attrice Beatrice Vendramin, si parla proprio di un flirt tra i due. Un noto giornale scandalistico ne ha mostrato gli scatti.

Stefano De Martino e la nuova fidanzata, le foto misteriose

È stato proprio il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che sta investigando con molta cura sulle vicenda che sta appassionando tutta Italia. Sul settimanale sono uscite delle foto di De Martino in vacanza in barca, dove però non compariva nessuno nuova fidanza, anche se in un video si sentiva una voce femminile in sottofondo. Alla foto però, la sorella di De Martino ha messo un like forte e chiaro come a sostenere che Stefano in questo momento sia single.

Purtroppo questa storia sembra non avere una chiusura, rimane tutto molto nebuloso e probabilmente l’ipotesi che sia tutta una montatura diventa sempre più plausibile, soprattutto per gli atteggiamenti ambigui dei due. Tra loro è sempre stato molto burrascoso, ma sono sempre stati molto chiari.