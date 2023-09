News Meteo primo weekend di settembre: preparatevi al caldo estremo | Le temperature torneranno folli Di Marina Drai - 17

Pensavate che il caldo estivo fosse finito? L’estate è pronta a tornare più forte di prima nel primo weekend di settembre.

Dopo il tempo instabile e i temporali degli ultimi giorni, molti hanno pensato che l’estate fosse finita. Gli amanti delle basse temperature si sono preparati tirando fuori le copertine e le tisane, ma potrebbero aver esultato troppo presto.

Tutta l’Italia è stata investita dal freddo, e in alcune zone, a certe altitudini, ha persino nevicata. Ma è davvero arrivato l’autunno? Pare che sia ancora troppo presto: l’estate vuole prendersi anche parte di settembre.

Astronomicamente parlando, in effetti, l’estate dovrebbe durare ancora fino al 22 settembre. Eppure settembre è da sempre associato all’autunno per via delle temperature più basse rispetto ad agosto o luglio nella maggior parte della penisola.

Ma allora è corretto parlare di fine estate quando arriva settembre? Sì, ma solo se si considerano le stagioni meteorologiche, tarate per l’appunto sulle temperature e non sui movimenti Sole-Terra.

Stagioni astronomiche e meteorologiche

Le stagioni astronomiche e meteorologiche sono due modi diversi di definire e suddividere l’anno in periodi climatici distinti. Le stagioni astronomiche sono quelle effettive e si basano sulla posizione della Terra rispetto al Sole e sono legate ai solstizi e agli equinozi. Per quanto l’emisfero settentrionale, la primavera inizia il 20-21 marzo nell’emisfero settentrionale; l’estate inizia con il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, che cade intorno al 20-21 giugno; l’autunno inizia con l’equinozio d’autunno, quando di nuovo giorno e notte sono approssimativamente uguali, che avviene intorno al 22-23 settembre; infine, l’inverno: Inizia con il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno, che cade intorno al 21-22 dicembre.

Quando si parla in modo più informale si usano le stagioni meteorologiche. Questa suddivisione, diversa da quella astronomica, viene usata per scopi pratici e scientifici, poiché forniscono una visione più chiara delle variazioni climatiche. Nel caso delle stagioni meteorologiche, la primavera viene considerata da marzo a maggio; l’estate da giugno ad agosto; l’autunno da settembre a novembre; l’inverno da dicembre a febbraio.

Estate calda anche i primi di settembre

Venendo ora alle previsioni, sembra che il primo weekend di settembre sarà caratterizzato da un caldo piuttosto intenso sulla maggior parte della penisola, come se fossimo ancora ad agosto. Le temperature si alzeranno in quasi tutte le regioni e l’umidità aumenterà, provocando un’afa difficile da sopportare.

In alcune zone questa instabilità porterà a rovesci temporaleschi, soprattutto nelle regioni del Nordovest e nelle zone alpine e prealpine. Il meteo deve ancora stabilizzarsi ed è difficile dire se, dopo il prossimo weekend, ci saremo davvero lasciati alle spalle l’estate meteorologica o se le temperature si rialzeranno prima della fine di settembre.