Oroscopo settembre 2023 segno per segno: gli effetti di un Mercurio retrogrado | Da sapere

Oroscopo settembre 2023 segno per segno: gli effetti di un Mercurio retrogrado

Come sarà questo settembre? Le vostre aspettative verranno soddisfatte? Ce lo dice l’oroscopo di Artemide: ecco cosa accadrà ad ogni segno.

Partiamo dal segno dell’Ariete, per cui settembre rappresenterà un periodo di svolta. Inizia un momento cruciale della vostra vita, in cui dovrete prendere decisioni davvero importanti. Sarà necessario avere un piano di azione con cui affrontare le sfide, talvolta insidiose, che incontrerete durante il mese. Date priorità a ciò che conta per voi e lasciatevi dietro le spalle tutto ciò che è superfluo: non c’è più tempo da perdere. Sarà importante agire in modo deciso, ma anche considerare attentamente tutti gli aspetti prima di prendere qualsiasi decisione.

Non lasciarti ingannare dalla fretta: meglio rifletterci un attimo di più, piuttosto che pentirsi a posteriori. Per raggiungere i tuoi obiettivi sarà importante non perdere di vista i dettagli: anche un piccolo cambiamento potrebbe portare risultati sorprendenti. Anche se a volte avrai la sensazione di andare a rilento, non perdere di vista i tuoi obiettivi e continua ad agire con perseveranza: chi semina, raccoglie e a te spetta un periodo di piena!

Per il segno del Toro prende il via un periodo complicato dal punto di vista emotivo. Il transito di Mercurio retrogrado durante la prima parte del mese potrebbe influenzarvi negativamente, facendoti sentire intrappolato. Non lasciare che l’emotività si riversi sulle tue performance lavorative. Per quanto riguarda l’amore, è possibile che errori di comunicazione intralcino il vostro rapporto e questo potrebbe portarvi a ragionare su una pausa.

Settembre sarà il mese perfetto per dare sfogo alla propria creatività: concedetevi qualche momento per esprimere ciò che sentite magari attraverso una tela, una canzone, una lettera. Non abbiate paura di osare, ma tenetevi alla larga da decisioni affrettate. Prima di fare qualsiasi passo, rifletti sui pro e i contro e soprattutto chiedi consiglio a chi è più esperto di te. Solo così potrai non sbagliare.

Il segno dei Gemelli sarà travolto dagli impegni lavorativi, per questo è importante riuscire a trovare il giusto equilibrio tra divertimento e dovere. Anche se hai voglia di brillare nella tua professione, potresti dover fare i conti con la mancanza di ore nella giornata per realizzare tutto ciò che desideri.

Non spingerti al limite, altrimenti tutti i tuoi sforzi saranno vani. Tieni alta l’attenzione: si apre un periodo in cui il tuo segno è propenso a infortuni. Se hai voglia di cambiare casa e stai pensando a un trasloco, meglio attendere fine mese. Per quanto riguarda il Cancro, invece, sarà un mese pieno di carica ed energia. A settembre potrai brillare e mostrare le tue doti di leadership, a cui verrà dato ampio spazio.

È il periodo giusto per viaggiare, fare nuove esperienze e amicizie. Inoltre, inizia un momento favorevole per la chiusura di accordi e trattative positive. Le tue doti persuasive unite all’intuito ti aiuteranno a raggiungere tutti i tuoi obiettivi, ma attenzione a non osare! Valuta bene ciò che accade attorno a te prima di prendere decisioni affrettate.

L’oroscopo del mese di settembre

Il segno del Leone potrà realizzare tutti i suoi obiettivi e sogni nel cassetto. Inizia un bellissimo periodo in cui potrete raccogliere grandi soddisfazioni. Se avete in mente da tempo un progetto, è il momento di realizzarlo. Durante questo mese è bene coltivare legami affettivi, che si riscopriranno sempre più forti.

Il consiglio è quello di confrontarsi sempre: non procedere da solo per la tua strada, trovare soluzioni condivise può portare a risultati migliori. L’entusiasmo ti travolgerà durante questo mese, ma è meglio catalizzare le energie verso le cose importanti: non lasciarti trasportare dalle perdite di tempo. Il segno della Vergine potrebbe incontrare numerosi ostacoli durante il mese di settembre. Ci saranno molte sfide da affrontare per raggiungere ciò che desideri, ma hai tutte le carte in regola per superarle: è fondamentale avere determinazione e coraggio.

Quando penserai di non riuscire ad affrontare gli ostacoli che incontrerai sul tuo cammino, pensa che tutto questo ti rafforzerà. Fai delle tue debolezze un motivo di forza e ad ottobre sarai più sicuro che mai. Agisci con tenacia e non farti travolgere dai dubbi. Dal punto di vista lavorativo potresti ricevere grandi soddisfazioni: finalmente raccoglierai ciò che hai seminato in tutti questi mesi. Settembre è il mese perfetto per dedicarsi alla meditazione e per prendersi cura di se stessi.

Per il segno della Bilancia questo mese la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento. Non fatevi trasportare da pensieri negativi e cercate sempre di trovare il lato positivo nelle cose. Quando ti sembrerà di toccare il fondo, devi trovare la forza di risalire. Ci saranno difficoltà da affrontare, ma sappi che la fortuna è ancora dalla tua parte e non hai motivo di temere il futuro. Un atteggiamento positivo e determinato può fare la differenza durante un mese che ti metterò in difficoltà.

Nella prima parte del mese con Mercurio retrogrado è meglio evitare di prendere decisioni importanti e dedicarsi qualche momento di relax. È arrivato il momento di riposarsi per un attimo, senza sentirsi in colpa per questo! Durante il mese di settembre lo Scorpione dovrà fare attenzione alle finanze e a catalizzare l’energia verso i giusti obiettivi.

Preparati una strategia ben accurata per affrontare al meglio le sfide e non avere paura di chiedere l’aiuto dei tuoi cari. Anche se hai molta energia, è solo attraverso la cooperazione che potrai diminuire la distanza fra te e ciò che desideri. Il destino potrebbe riunirti con una persona che non hai visto da molto tempo. Questo è il mese dei ritorni di fiamma, di quegli amori mai nati che avranno finalmente la possibilità di sbocciare.

Gli effetti di Mercurio retrogrado sui segni zodiacali

Per il Sagittario si apre un mese di grande successo professionale. La tua carriera prenderà il volo e finalmente brillerai tra gli altri. La tua determinazione ti premia e per questo potresti avere una promozione lavorativa. Un consiglio è quello di non dimenticare mai il passato, nemmeno gli errori. Solo da quelli potrai migliorarti ed essere la persona che desideri.

Ti aspetta un mese positivo, ricordi opportunità: potrai rinnovarti e prepararti a un futuro più luminoso. Anche se sarà un ottimo periodo dal punto di vista lavorativo, non lasciare da parte i tuoi cari e ritagliati sempre qualche momento in loro compagnia. A settembre il Capricorno dovrà affrontare una serie di questioni che affondano le radici nel passato. Potrebbero presentarsi problemi burocratici o legali da non sottovalutare e affrontare in modo tempestivo. Nell’ultima parte del mese potrai concentrarti su tutti quei progetti rimasti in sospeso: è arrivato il momento di realizzarli. Sarà un periodo florido per le vostre idee, che si riveleranno più creative che mai.

Per l’Acquario si apre un periodo in cui la parola d’ordine sarà equilibrio. Contate sempre fino a 10 prima di prendere qualsiasi decisione e non lasciatevi trasportare dalla fretta. Solo in questo modo potrai raggiungere i tuoi obiettivi in modo efficace. Potresti dover affrontare situazioni che ti faranno innervosire, ma ricordati di mantenere la calma: reagire impulsivamente non ti porterà risultati.

Sarà un mese psicologicamente impegnativo in cui ti interrogherai sui tuoi sentimenti: accogli questo momento come un’opportunità di riflessione e non scoraggiarti di fronte al primo momento buio. Per il segno dei Pesci si apre un mese ricco di incontri che potrebbero svoltate la vostra vita. È il momento giusto per ampliare le conoscenze e buttarsi in nuove relazioni.

Incontrerai persone che non vedevi da molto tempo e qualcuno di loro potrebbe aiutarti a sviluppare un progetto lasciato in sospeso. Le connessioni umane sono fondamentale per migliorarti sia personalmente che nell’ambito lavorativo: cogli il lato positivo di ogni persona che incontri e cerca di fare tesoro dei loro insegnamenti. Durante questo mese sarà importante scendere a compromessi per non perdere di vista i propri sogni e obiettivi.