News Federica Pellegrini: la terribile violenza sul suo corpo | Le foto l’hanno distrutta Di Camilla Conti - 19

La situazione gravissima vissuta dalla campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha sconvolto l’Italia. Dramma terribile.

Negli ultimi anni Federica Pellegrini ha deciso di allontanarsi dal nuoto appendendo il costume al chiudo mettendo la parola fine alla sua carriera, che è stata costellata da grandi successo.

In questi anni Federica ha deciso di dedicare la sua vita ad altri impegni, primo fra tutti quello dell’amore, infatti nel 2022 si è sposata con il suo allenatore e compagno, Matteo Giunta.

In seguito ha deciso di mettersi in gioco in altre sfide, come passare la luna di miele con il marito partecipando all’ultima edizione di Pechino Express, il programma condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio in giro per il mondo in cui non mancano i momenti adrenalinici.

Ma non è tutto, infatti l’ex campionessa olimpica ha anche deciso di pubblicare il suo primo libro, dal titolo Oro, in cui racconta momenti e aneddoti inediti della sua vita, tra questo anche alcuni temi davvero delicati.

La drammatica situazione e lo shock di Federica

La vita di Federica non è stata sempre rosa e fiori, infatti, proprio nella sua biografia ha raccontato alcuni passaggi che sono rimasti impressi al pubblico proprio per la loro drammatica realtà. Uno di questi è sicuramente quando ha raccontato della sua gioventù, di quando si è trasferita a Milano a soli 17 anni e ha iniziato a soffrire di bulimia. Tra le sue parole si legge un periodo complesso e doloroso, in cui confessa di non aver amato il suo corpo e in certi episodi era capace di mangiare chili e chili di gelato seguito subito dopo da diverse tazze di cereali.

Proprio in questo difficile periodo, il momento peggiore è stato quando in seguito le è stato chiesto di realizzare alcune foto con SportWeek insieme ad altre protagoniste dello sport e ognuna nel proprio habitat naturale. Per lei è stata una vera e propria violenza difficile da curare, ma non è finita qui.

Il momento peggiore e quella violenza inaudita sul suo corpo

Durante proprio la conferenza stampa dedicata al progetto, Federica Pellegrini si è trovata piazzata davanti le sue fotografie e la stessa si è trovata in un forte disagio per quello che rappresentavano, così da dichiarato: “Vorrei coprirle in qualche modo, soprattutto quelle con il bikini in cui non vedo altro che i rotoli di grasso sulla pancia”. Poi ha proseguito, “Io sono un’atleta, perché mi hanno trasformato in una femme fatale? Quella se**ualizzazione del mio corpo è una violenza, mi umilia ed è assolutamente fuori luogo”.

In seguito la campionessa è riuscita a superare la bulimia, un percorso difficile che l’ha anche aiutata ad accettare il suo corpo, per molto tempo non ha capito come mai avesse una così forte avversione verso se stessa e quello che vedeva, in seguito ha raccontato che ha scoperto di soffrire di disformia.