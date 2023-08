News Offerte di lavoro: grande multinazionale italiana cerca personale subito | Ecco le posizioni aperte Di Ambra Ferri - 24

Una nota azienda italiana cerca personale in tutta la Penisola: ecco quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Il gruppo San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A., leader nel settore delle patatine e Savory snack, apre le porte a nuovi candidati. L’azienda milanese fondata nel 1936 dai coniugi Vitaloni è alla ricerca di personale.

Molte le posizioni aperte sul loro sito a cui ci si può candidare, se si desidera lavorare in una multinazionale italiana che offre moltissime opportunità di crescita. Lavorare in un’azienda come San Carlo permette di accrescere le proprie competenze in una grande realtà, ma anche di arricchire il proprio curriculum.

Tra i loro cavalli di battaglia rientrano le patatine croccanti vendute nel pacchetto: tutti le abbiamo mangiate almeno una volta. Ecco dove inviare il proprio curriculum vitae e quali sono i ruoli disponibili.

Gruppo San Carlo cerca nuovi candidati

Grazie alle sue patatine e sfiziosi snack oggi l’azienda San Carlo è conosciuta in tutto il mondo e proprio negli ultimi giorni ha aperto la selezione per trovare nuove figure lavorative che possano migliorare il brand. Tra le posizioni aperte rientra quella di Agente di commercio nelle seguenti sedi sparse su tutto il territorio nazionale: Roma Nord, Ancona, Macerata, Cagliari, Roma Ovest, Roma Sud, Pergine Valsugana, Livorno, Foggia, Torino, Vercelli, Pavia, Cremona, Brescia, Varese, Albenga, Alessandria, Calcio GD, Lomazzo, Sondrio, Paderno Dugnano GD, Ostiglia, Poggio Renatico, Nuoro, Rieti, Avezzano. Per candidarsi a questa posizione è necessario avere dei requisiti specifici, come essere in possesso della Partita Iva. Non solo, è fondamentale essere iscritti alla Camera di commercio ruolo Agente. In alternativa, viene accettato un titolo di studio abilitante (ragioneria, tecnico commerciale, alberghiero, turistico, gestione aziendale e similari) o la disponibilità del candidato a frequentare il corso abilitante tramite ente formativo convenzionato con San Carlo. Inoltre, bisogna avere la patente di tipo B.

Il gruppo San Carlo è anche alla ricerca di nuovi Addetti alla manutenzione presso la sede di Lavis. Il requisito è essere laureati o diplomati in discipline elettroniche/meccaniche. Ancora, si cercano Addetti alla contabilità fornitori presso la sede di Milano, Piazza Udine, con un diploma in ragioneria o laurea in economia. Un’altra posizione aperta è quello di Responsabile di filiale commerciale – canale NT a Milano: i candidati, in questo caso, devono avere già esperienza nel ruolo, così come per quello di responsabile Commerciale di filiale – canale Normal Trade di Bergamo.

Le posizioni aperte nelle sedi di Milano e Siziano

Per la sede di Milano, in particolare, si cercano le seguenti figure: Regional Key Account con esperienza di almeno 4/5 anni; specialista Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali con laurea in Giurisprudenza o scienze giuridiche con specializzazione in ambito giuslavoristico. Un Industrial Controller con esperienza di almeno 3/4 anni e laureato in economia/ingegneria gestionale. Responsabile Trade Spending Control con esperienza di almeno 5 anni e laurea in economia.

Per la sede di Siziano, invece, si cerca un Capo Turno, a cui verrà redatto un contratto a tempo determinato. In questo caso non sono richiesti titoli di studio, ma capacità trasversali. Tra le soft skills richieste rientra una buona organizzazione, precisione, affidabilità, conoscenze informatiche e uso dei terminali. Inoltre, si ricerca un responsabile Amministrazione Logistica: per questa posizione è richiesta una laurea in ingegneria gestionale/economia aziendale/economia e commercio ed esperienza di almeno 3/5 anni nel settore.

Se sei interessato a una di queste posizioni, corri a candidarti! Per farlo basta andare sul loro sito nella sezione “Lavora con noi”. Selezionando la posizione desiderata verrai indirizzato a un breve questionario a cui allegare il proprio curriculum vitae.