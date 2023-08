News Test visivo assurdo: trova le 3 differenze in 10 secondi e dimostra il tuo Q.I. | 98% fallisce Di Didi Kera - 28

Mettiti alla prova con questo test e scopri se sei una persona geniale oppure se hai bisogno di più allenamento.

Per passare il tempo libero a nostra disposizione ci sono molte attività diverse che possiamo fare: dal guardare la tv al leggere un libro fino a praticare attività fisica. Ognuno ha i propri hobby che rispecchiano la loro personalità, ma c’è un passatempo che dovremmo fare tutti perché è utile per la nostra salute mentale.

Stiamo parlando dei vari tipi di test che possiamo facilmente trovare, in pochissimo tempo, sul web. Esistono diversi test con i quali possiamo mettere alla prova le nostre capacità: i test visivi e le illusioni ottiche, i test matematici e logici, i test psicologici e quelli sulla personalità.

Ognuno di questi test è un diverso esercizio per determinate parti del nostro cervello e della nostra mente. Facendo un test visivo, ad esempio, possiamo aumentare le nostre capacità percettive. Mentre, se decidiamo di optare per un test matematico, allora andremo a migliorare le nostre abilità scientifiche.

I dottori e i neurologi esperti in materia consigliano di fare alcuni test al giorno per migliorare le nostre capacità intellettive e per evitare che il nostro cervello invecchi troppo velocemente. Infatti, chi ha come passione questi test, l’invecchiamento della sua mente e cognizione è molto rallentato rispetto a chi, invece, trascura l’allenamento cerebrale.

Test visivo-trova le 3 differenze

Il test proposto oggi rientra nella categoria di quelli visivi. In questo caso, ci vengono proposte due immagini apparentemente uguali che, però, nascondono delle differenze impercettibili. Lo scopo è quello di trovare tali differenze nel minor tempo possibile, che dovrebbe essere di 10 secondi.

Se ci riusciamo, significa che il vostro quoziente intellettivo è più alto della media e che la nostra vista e la capacità di cogliere i minimi particolari sono molto acute. Dunque, mettetevi alla prova e trovate le 3 differenze tra queste due immagini.

Test visivo-soluzione

Le immagini sono due disegni stilizzati di un avocado aperto in due e le differenze si trovano pressoché tutte vicine tra loro. Infatti, si trovano negli occhi dell’avocado, nella faccina del nocciolo e in una piccola macchia della polpa.

Se non siete stati in grado di risolvere questo test visivi, non abbattetevi: fatene alcuni al giorno per diverso tempo e vedrete che le vostre capacità intellettive miglioreranno molto e in breve tempo. Se, invece, siete riusciti a trovare le differenze in poco tempo, allora siete delle persone geniali.