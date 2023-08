News Questo segno zodiacale è davvero una carogna, cattivissimo | La classifica fino al peggiore Di Camilla Conti - 18

Le stelle ci possono dire tanto, cose belle e cose brutte, come per esempio quale tra i segni è il più cattivo.

Tra i dodici segni dello zodiaco ci sono alcuni più docili e altri molto più cattivelli, ma uno su tutti è davvero una carogna. Probabilmente non sospettereste mai di loro, ma attenzione perché nel profondo covano una serpe in seno.

Anche gli altri segni però, a scalare, non sono proprio degli agnellini, soprattutto in questa classifica ci sono nelle prime posizioni segni che se aizzati possono tirar fuori le unghie e diventare davvero vendicativi.

Ti sarà capitato di avere a che fare con alcune persone davvero intrattabili, a volte spregiudicate e molto spesso suscettibili, in questo caso non ci sono scusanti, ma attenuanti. Ovvero questo tipo di cattiveria potrebbe derivare dal loro segno zodiacale e magari ci sei anche tu tra questi e non te ne sei ancora accorto.

Sappiamo che ogni segno zodiacale ha alcune caratteristiche particolari che lo rendono unico e diverso da tutti, per alcuni è stare in compagnia la grande forza, dimostrano una profonda amicizia verso il prossimo e sono socievoli. In altri casi, invece, sono sospettosi, suscettibili e iracondi, capaci di portare rancore anche per lunghissimi periodi.

I segno zodiacali più crudeli dello zodiaco

Questi segni tendono ad essere davvero vendicativi che si sentono traditi, in molte occasioni non recupererete mai la loro fiducia, è già un miracolo se raggiungerete il perdono. Anche se potrebbe non essere sempre completamente sincero. Partiamo dalle posizioni più basse, i segni diciamo più docili.

In fondo alla classifica, al dodicesimo posto si piazzano gli Scorpioni, da non credere, mentre subito sopra, all’undicesimo troviamo la Vergine, al decimo il Capricorno e al nono l’ariete. All’ottavo si piazza il Toro, seguito al settimo dai Gemelli e al settimo vi è il Leone.

I sogni zodiacali più tremendi

Dopo aver visto i segni che bene o male se la cavano, non sono troppo cattivi, e comunque sanno perdonare senza serbare troppo rancore, adesso passiamo alle note dolenti. I prossimi segni, in ordine di crescita sono in assoluto i più tremendi dello zodiaco, il primo è davvero una carogna.

Al quinto posto si piazza il Sagittario, seguito subito dopo dall’Acquario al quarto posto, mentre sul podio troviamo: al terzo posto la Bilancia, al secondo posto il Cancro e al primo posto troviamo proprio il segno dei Pesci. Nonostante i nati sotto questo segno siano persone sensibile ed empatiche, possono anche trasformarsi in persone crudeli e spietate soprattutto se si sentono feriti, abbandonati o traditi. Quindi attenzione a mettersi conto i pesci.