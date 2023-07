News Federica Pellegrini: brutto tradimento, beccata a letto con un’altro | Relazione rovinata per sempre Di Ambra Ferri - 14

La relazione di Federica Pellegrini è decisamente un rapporto turbolento, macchiato da tradimenti e bugie che rovinano ogni cosa.

Dopo il viaggio di nozze a Pechino Express, sembrava proprio che tutto andasse a gonfie vele. Invece, pare che il matrimonio tra “La Divina” e il suo ex allenatore non sia come sembri.

Forse, non hanno il vento in poppa. In passato, infatti, tutto è stato rovinato da un tradimento. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e solleva numerosi dubbi su una delle coppie più amate di sempre. Vediamo cosa sta succedendo tra i due.

Sappiamo che il primo fidanzato di Federica è stato Luca Marin: i due sono stati insieme dal 2008 fino al 2011, quando la loro relazione è finita per l’arrivo di una terza persona. Si tratta di Filippo Magnini, con cui c’è stata una lunga storia d’amore destinata però a terminare. Alla fine, il matrimonio è arrivato grazie a con Matteo Giunta, il ex allenatore che le ha chiesto la mano.

Il tradimento di Federica Pellegrini

All’epoca dei suoi primi due fidanzamenti, la Pellegrini è stata protagonista delle copertine dei maggiori giornali di gossip per via della sua vita sentimentale piuttosto complicata e travagliata. Dopo aver chiuso con lui, Luca Marin si è sfogato con Lorella Boccia, ammettendo che la loro relazione non aveva le basi giuste per svilupparsi in qualcosa di più importante. Non solo, Marin ha svelato davanti a tutta Italia la dinamica del tradimento, mettendo Federica Pellegrini in una bruttissima posizione.

“Avevo percepito che ci fosse qualcosa che non andava, così non trovando Federica ho iniziato a bussare alla porta della camera di Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta, volevo mi aprissero. Cercavo solo un confronto”, racconta Luca Marin. “Cercavo solo quello”, chiarisce, sentendosi tradito sia dalla sua fidanzata che dal suo amico.

Le amare parole di Luca Marin

Quella di Marin è stata una scoperta terribile che non avrebbe mai voluto fare. Oltre il danno anche la beffa, perché la Pellgrini l’ha tradito con un suo amico di vecchia data. Un dolore indimenticabile e una delusione davvero difficile da digerire. “Non rinnego nulla del mio amore con Federica. Credo che dopo un determinato periodo di tempo due persone che si sono molto amate possano riuscire ad avere un rapporto normale”, ha concluso il nuotatore.

“È stata una cosa che non siamo riusciti a contenere. Luca era distrutto ma in quel momento non mi interessava. Non lo rifarò più, le storie devono finire in modo migliore di questo”, ha ammesso Federica durante un’intervista ospite al Maurizio Costanzo Show. Nelle sue parole si legge tutto il pentimento per aver deluso una delle persone più importanti della sua vita.