News Carolyn Smith: “prima non c’era” la malattia non sembra darle tregua Di Luna Vespri - 13

Carolyn Smith, ballerina e coreografa scozzese, ha svelato dettagli sconvolgenti riguardo la propria malattia.

La ballerina e coreografa scozzese Carolyn Smith, sta portando avanti da parecchi anni una lunga battaglia contro il tumore al seno, che l’ha colpita più di cinque anni fa, cioè nel 2015.

La ballerina continua ad andare avanti con la sua vita, partecipando ancora al programma Ballando con le Stelle, in cui ha il ruolo di giuria: questo e la sua passione per la danza sono un incentivo per superare questa brutta situazione, affrontando il percorso con più forza.

Dopo una prima fase di remissione della malattia, purtroppo il cancro è tornato, per la terza volta, ha confessato Carolyn nel programma “Cinque minuti” di Bruno Vespa: “ho tagliato i capelli perché il nuovo farmaco per la chemio, mi dicono i medici, sarà molto tossico.”

Carolyn, nonostante la brutta notizia, non si è mai persa d’animo e continua a combattere la malattia con forza di volontà e determinazione, senza mai arrendersi e perdere il coraggio.

Carolyn Smith si apre sui social

Dopo aver partecipato al programma di Bruno Vespa, Carolyn ha deciso di condividere un video sui social, proprio l’8 marzo, per tenere aggiornati anche i propri fan e follower “Chi mi ha visto da Bruno Vespa, mi ha vista completamente cambiata. Chi non lo ha fatto, mi vede ora” ha detto nel video.

“Quale modo migliore per celebrare l’8 marzo? Iniziando la chemioterapia, che ho dovuto riprendere” ha continuato, come le è stato suggerito dai medici. Con la promessa di tenere tutti aggiornati, la ballerina ha incoraggiato i suoi fan da vera guerriera e ha voluto sfoggiare il proprio motto “Don’t give up“ presente sul retro della sua giacca.

Lo shock dietro la lotta di Carolyn Smith contro la malattia: un inaspettato e misterioso modo di scoprirlo!

Carolyn Smith vive insieme ai suoi cagnolini, un labrador di nome Mikee e i suoi piccoli yorkshire Bibi e Scotty. È proprio grazie a loro, ha confessato Carolyn, che ha scoperto la sua condizione. Bibi e Scotty hanno scorto che qualcosa non andava, avvertendo la loro padroncina.

Così la coreografa ha confessato durante il programma “Domenica Live” di fare controlli una volta all’anno, senza aver mai riscontrato alcun problema. Tuttavia, in quel maggio del 2015 “grazie ai miei due yorkshire, che giocavano vicino al mio seno” ha detto “ho capito che c’era qualcosa che prima non c’era”. Così Carolyn sarà per sempre grata ai suoi cagnolini che sono davvero i migliori amici dell’uomo.